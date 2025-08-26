Сколько людей погибает на украинских дорогах: статистика

По данным патрульной полиции, с января по июль в Украине в результате ДТП погибли 1663 человека, из них 91 ребенок, и были травмированы 17107 человек, сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными почти не изменилась - 13738 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости движения (911 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (103 человека).

На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (82 человека).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.