Скільки людей гине на українських дорогах: статистика

За даними патрульної поліції, з січня по липень в Україні внаслідок ДТП загинули 1663 особи, з них 91 дитина, та було травмовано 17107 людей, повідомляє Укравтопром.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась - 13738 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості руху (911 осіб).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (103 особи).

На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (82 особи).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.