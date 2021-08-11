Сколько времени можно ездить на незарегистрированном транспортном средстве после растаможки или приобретения?

Согласно ст.34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать принадлежащие им транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления.

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Вместе с тем, положениями ст.37 указанного Закона регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается. Аналогичная правовая норма закреплена в п.2.9 в ПДД соответствии с предписаниями которой водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД.

Указанные требования детализированы п.6 Порядка государственной регистрации автомобилей, утвержденного КМУ №1388 от 07.09.1998, где предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за юридическими и физическими лицами в сервисных центрах МВД или через центры предоставления административных услуг.

При этом в п.7 данного Порядка указано, что владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления. Срок государственной регистрации продолжается в случае представления документов, подтверждающих отсутствие возможности своевременного ее проведения владельцами транспортных средств (болезнь, командировка или другие уважительные причины). Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков запрещается.

Согласно п. 16 Порядка на зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации, а также номерные знаки.

Ответственность

В свою очередь, в соответствии с положениями ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн на первый раз. Если такое нарушение будет выявлено повторно в течение года, то ответственность составляет 1700 грн штрафа или общественные работы с возможным изъятием транспортного средства.

Выводы

Итак, приведенными нормами в императивном порядке установлена обязательность регистрации транспортных средств в Украине в установленном порядке в течение 10 суток и запрет эксплуатации незарегистрированных транспортных средств. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность.

В то же время предусмотрена возможность продления этого 10-дневного срока на период болезни владельца, пребывания его в командировке, а также при наличии других обстоятельств, не позволили владельцу своевременно зарегистрировать автомобиль.

При этом, закон не устанавливает четких предельных сроков продолжения предусмотренного 10-дневного срока регистрации автомобиля при наличии уважительных причин. Однако, указанные причины должны быть подтверждены документально.