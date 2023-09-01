Продажи новых автомобилей в Украине постепенно растут.

В последний месяц лета украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем годом ранее. По отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%, сообщает Укравтопром.

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Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1118 шт. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 49%.

Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти в четыре раза до 611 ед. На третьей позиции в рейтинге Renault – 501 авто (+143%). Четвертый результат у BMW – 433 авто (+120%). Спрос на автомобили Skoda вырос на 145% в годовом исчислении – до 394 авто, этого хватило на пятое место.

Титул бестселлера на рынке новых легковушек в августе достался автомобилю Renault Duster – 473 регистрации.

Всего с января по август 2023 украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс. новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.