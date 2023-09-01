Продажі нових автомобілів в Україні поступово зростають.

Останній місяць літа український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше. Відносно липня споживча активність збільшилась на 9%, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 49%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 од. На третій позиції в рейтингу Renault - 501 авто (+143%). Четвертий результат у BMW – 433 авто (+120%). Попит на автомобілі Skoda зріс на 145% в річному обчисленні - до 394 авто, цього вистачило на п'яте місце.

Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster – 473 реєстрації.

Всього з січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.