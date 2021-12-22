Формула-1 – самый дорогой вид спорта в мире. Создание автомобилей требует огромных вложений, а ремонты в случае ДТП могут стоить миллионы евро.

Пилоты Формулы-1 не зря получают огромные гонорары – от их сноровки зависит, в том числе, сохранность очень дорогих болидов.

Читайте также: Кто быстрее: гоночная Tesla, болид Формулы 1, суперкар, супербайк или реактивный самолет? Ответ в видео

На сайте Sky Sports F1 Germany со ссылкой на голландское издание f1maximaal опубликовали список расходов команд на ремонт поломанных автомобилей. Лидером по дороговизне аварий стал Мик Шумахер, а аккуратнее всего 2021 год провел Эстебан Окон.

  • Мик Шумахер (Haas) – 4 212 500 (все расходы указаны в евро)
  • Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000
  • Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000
  • Николя Латифи (Williams) – 3 116 500
  • Валттери Боттас (Mercedes) – 2 713 500
  • Лэнс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000
  • Юки Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500
  • Никита Мазепин (Haas) – 2 468 000
  • Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000
  • Джордж Рассел (Williams) – 1 845 000
  • Карлос Сайнс (Ferrari) – 1 756 000
  • Ландо Норрис (McLaren) – 1 453 000
  • Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1 235 000
  • Пьер Гасли (AlphaTauri) – 1 113 000
  • Серхио Перес (Red Bull) – 939000
  • Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 854 000
  • Даниэль Риккардо (McLaren) – 713 000
  • Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000
  • Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000
  • Эстебан Окон (Alpine) – 280 000