Формула-1 – самый дорогой вид спорта в мире. Создание автомобилей требует огромных вложений, а ремонты в случае ДТП могут стоить миллионы евро.

Пилоты Формулы-1 не зря получают огромные гонорары – от их сноровки зависит, в том числе, сохранность очень дорогих болидов.

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На сайте Sky Sports F1 Germany со ссылкой на голландское издание f1maximaal опубликовали список расходов команд на ремонт поломанных автомобилей. Лидером по дороговизне аварий стал Мик Шумахер, а аккуратнее всего 2021 год провел Эстебан Окон.