Формула-1 – найдорожчий вид спорту у світі. Створення автомобілів вимагає величезних вкладень, а ремонти у разі ДТП можуть коштувати мільйони євро.

Пілоти Формули-1 не дарма отримують величезні гонорари – від їхньої вправності залежить, у тому числі, збереженість дуже дорогих болідів.

Читайте також: Хто швидше: гоночна Tesla, болід Формули 1, суперкар, супербайк чи реактивний літак? Відповідь у відео

На сайті Sky Sports F1 Germany з посиланням на голландське видання f1maximaal опублікували список витрат команд на ремонт поламаних автомобілів. Лідером з дорожнечі аварій став Мік Шумахер, а найакуратніше 2021 провів Естебан Окон.