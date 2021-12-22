Формула-1 – найдорожчий вид спорту у світі. Створення автомобілів вимагає величезних вкладень, а ремонти у разі ДТП можуть коштувати мільйони євро.

Пілоти Формули-1 не дарма отримують величезні гонорари – від їхньої вправності залежить, у тому числі, збереженість дуже дорогих болідів.

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На сайті Sky Sports F1 Germany з посиланням на голландське видання f1maximaal опублікували список витрат команд на ремонт поламаних автомобілів. Лідером з дорожнечі аварій став Мік Шумахер, а найакуратніше 2021 провів Естебан Окон.

  • Мік Шумахер (Haas) – 4 212 500 (всі витрати вказані у євро)
  • Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000
  • Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000
  • Ніколя Латіфі (Williams) – 3 116 500
  • Валттері Боттас (Mercedes) – 2 713 500
  • Ленс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000
  • Юкі Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500
  • Микита Мазепін (Haas) – 2 468 000
  • Кімі Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000
  • Джордж Рассел (Williams) – 1 845 000
  • Карлос Сайнс (Ferrari) - 1 756 000
  • Ландо Норріс (McLaren) – 1 453 000
  • Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1 235 000
  • П'єр Гаслі (AlphaTauri) – 1 113 000
  • Серхіо Перес (Red Bull) – 939 000
  • Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) – 854 000
  • Даніель Ріккардо (McLaren) – 713 000
  • Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000
  • Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000
  • Естебан Окон (Alpine) - 280 000