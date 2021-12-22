Формула-1 – найдорожчий вид спорту у світі. Створення автомобілів вимагає величезних вкладень, а ремонти у разі ДТП можуть коштувати мільйони євро.
Пілоти Формули-1 не дарма отримують величезні гонорари – від їхньої вправності залежить, у тому числі, збереженість дуже дорогих болідів.
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На сайті Sky Sports F1 Germany з посиланням на голландське видання f1maximaal опублікували список витрат команд на ремонт поламаних автомобілів. Лідером з дорожнечі аварій став Мік Шумахер, а найакуратніше 2021 провів Естебан Окон.
- Мік Шумахер (Haas) – 4 212 500 (всі витрати вказані у євро)
- Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000
- Ніколя Латіфі (Williams) – 3 116 500
- Валттері Боттас (Mercedes) – 2 713 500
- Ленс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000
- Юкі Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500
- Микита Мазепін (Haas) – 2 468 000
- Кімі Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000
- Джордж Рассел (Williams) – 1 845 000
- Карлос Сайнс (Ferrari) - 1 756 000
- Ландо Норріс (McLaren) – 1 453 000
- Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1 235 000
- П'єр Гаслі (AlphaTauri) – 1 113 000
- Серхіо Перес (Red Bull) – 939 000
- Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) – 854 000
- Даніель Ріккардо (McLaren) – 713 000
- Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000
- Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000
- Естебан Окон (Alpine) - 280 000