Сколько стоит выбрать номер для своего автомобиля

Во время первичной регистрации или перерегистрации транспортного средства владельцы авто могут самостоятельно выбрать государственный номерной знак. Законодательство позволяет использовать как стандартные бесплатные комбинации, так и специальные платные варианты с "красивыми" цифровыми сочетаниями.

По умолчанию в сервисном центре МВД номерной знак выдается автоматически в соответствии с порядковым номером в электронной системе. В то же время автовладелец может отказаться от предложенного варианта и выбрать другую бесплатную комбинацию из имеющегося перечня. Для этого необходимо сообщить администратору, который предоставляет полный список доступных номеров.

Услуга выбора бесплатной комбинации оплачивается отдельно и составляет 360 гривен. Кроме этого, во время регистрационных действий предусмотрены обязательные платежи. Административная услуга стоит 350 гривен, изготовление бланка свидетельства о регистрации – 606 гривен, номерной знак – 350 гривен. Также возможно начисление комиссии банка или платежной системы. Все квитанции необходимо предъявить администратору сервисного центра.

Отдельную категорию составляют платные номерные знаки с так называемыми определенными комбинациями. К ним относятся номера с одинаковыми или повторяющимися цифрами, последовательными или зеркальными сочетаниями, а также номера из перечня специальных категорий, утвержденных Министерством внутренних дел.

В случае выбора платного номерного знака автовладелец оплачивает только стоимость самой комбинации. Цена для легковых автомобилей колеблется от 4 800 до 96 000 гривен в зависимости от уникальности номера. При этом дополнительная оплата услуги выбора в 360 гривен не взимается. Обязательными остаются административный сбор в размере 350 гривен и оплата бланка свидетельства о регистрации.

Эксперты отмечают, что рост спроса на платные комбинации связан не только с желанием персонализации автомобиля, но и с формированием имиджевой составляющей для бизнеса и частных владельцев. В то же время для большинства водителей оптимальным вариантом остается стандартная процедура регистрации с минимальными затратами.