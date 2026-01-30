Скільки коштує обрати номер для свого авто

Під час первинної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу власники авто можуть самостійно обрати державний номерний знак. Законодавство дозволяє використовувати як стандартні безкоштовні комбінації, так і спеціальні платні варіанти з «красівими» цифровими поєднаннями.

За замовчуванням у сервісному центрі МВС номерний знак видається автоматично відповідно до порядкового номера в електронній системі. Водночас автовласник може відмовитися від запропонованого варіанту та обрати іншу безкоштовну комбінацію з наявного переліку. Для цього необхідно повідомити адміністратора, який надає повний список доступних номерів.

Послуга вибору безкоштовної комбінації оплачується окремо та становить 360 гривень. Крім цього, під час реєстраційних дій передбачені обов’язкові платежі. Адміністративна послуга коштує 350 гривень, виготовлення бланка свідоцтва про реєстрацію – 606 гривень, номерний знак – 350 гривень. Також можливе нарахування комісії банку або платіжної системи. Усі квитанції необхідно пред’явити адміністратору сервісного центру.

Окрему категорію становлять платні номерні знаки з так званими визначеними комбінаціями. До них належать номери з однаковими або повторюваними цифрами, послідовними або дзеркальними поєднаннями, а також номери з переліку спеціальних категорій, затверджених Міністерством внутрішніх справ.

У разі вибору платного номерного знака автовласник сплачує лише вартість самої комбінації. Ціна для легкових автомобілів коливається від 4 800 до 96 000 гривень залежно від унікальності номера. При цьому додаткова оплата послуги вибору у 360 гривень не стягується. Обов’язковими залишаються адміністративний збір у розмірі 350 гривень та оплата бланка свідоцтва про реєстрацію.

Експерти зазначають, що зростання попиту на платні комбінації пов’язане не лише з бажанням персоналізації автомобіля, а й із формуванням іміджевої складової для бізнесу та приватних власників. Водночас для більшості водіїв оптимальним варіантом залишається стандартна процедура реєстрації з мінімальними витратами.