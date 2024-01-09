За прошлый год в Украине сервисные центры МВД провели 2 124 280 регистрационных операций с транспортными средствами.

В 2023 году было впервые зарегистрировано 411 311 транспортных средств. Из них 138 256 новых. Остальные 1 574 713 – регистрационных действий касались транспортных средств, которые уже находились в Украине.

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В конце 2023 года в приложении Дія запустили услугу по перерегистрации транспортных средств. То есть, через мобильное приложение граждане могут продавать и покупать легковые авто, мотоциклы и мопеды.

С начала запуска, с 20 декабря по 31 декабря 2023 года, через Дію продали 1 504 транспортных средств. Эта услуга пока доступна исключительно для физических лиц.