Сколько водителей покидает место ДТП: статистика

В течение 2025 года патрульные полицейские разыскали и привлекли к административной ответственности 2243 водителей, которые оставили место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Силовики отмечают, что оставление места ДТП является правонарушением, за которое предусмотрена отдельная ответственность в зависимости от обстоятельств аварии. Впрочем есть случаи, когда не нужно вызывать полицию.

Ответственность за оставление места ДТП

По статье 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, оставление места дорожно-транспортного происшествия влечет за собой:

штраф в размере 3400 гривен;

или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет;

или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Кроме этого, водитель несет отдельную ответственность за сам факт совершения ДТП. Согласно статье 124 КУоАП, нарушение правил дорожного движения, повлекшее аварию, наказывается штрафом в 850 гривен или лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Таким образом, попытка избежать ответственности путем побега с места происшествия значительно ухудшает правовые последствия для водителя.

Алгоритм действий в случае ДТП

Патрульная полиция напоминает обязательный порядок действий для участников дорожно-транспортного происшествия.

Прежде всего необходимо убедиться, есть ли травмированные. В случае их наличия следует оказать домедицинскую помощь и немедленно вызвать экстренную медицинскую службу.

Далее водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

После этого необходимо позвонить на спецлинию 102 или 112 и сообщить точное место ДТП, наличие и количество пострадавших, а также марки и модели транспортных средств, подвергшихся повреждениям.

Полиция подчеркивает, что транспортные средства должны оставаться на месте происшествия до прибытия правоохранителей, поскольку это необходимо для установления обстоятельств аварии.

Когда возможно оформление европротокола

В случаях, когда в результате ДТП нет травмированных, не нанесен ущерб третьим лицам, все участники трезвые и имеют действующие полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, должно происходить оформление европротокола без вызова полиции.