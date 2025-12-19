Прямое урегулирование ДТП: в чем преимущество

В случае дорожно-транспортного происшествия не по собственной вине украинские водители могут воспользоваться механизмом прямого урегулирования и получить страховую выплату без обращения в страховую компанию виновника, уверяет МСТБУ. По этой системе потерпевший подает заявление непосредственно к своему страховщику, что может сократить сроки выплат и упростить процедуру урегулирования.

По итогам десяти месяцев 2025 года через механизм прямого урегулирования было урегулировано 22 879 страховых дел. Это составляет 18,6 процента от общего количества страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

Финансовые показатели также свидетельствуют об эффективности этого инструмента. Средний размер страхового возмещения по прямому урегулированию составил 44 728,64 гривны, тогда как средняя выплата по общей процедуре составила 42 528,31 гривны. В то же время следует учитывать, что в рамках прямого урегулирования компенсируется исключительно имущественный ущерб, то есть расходы на ремонт транспортного средства. Возмещение вреда жизни и здоровью осуществляется по стандартной процедуре.

Ключевым преимуществом прямого урегулирования остается скорость получения выплаты. Средний срок урегулирования дела по этой системе составляет 29 дней. Для сравнения, по классической процедуре этот показатель достигает 65 дней. Таким образом, прямое урегулирование позволяет почти вдвое сократить время ожидания компенсации.

Воспользоваться прямым урегулированием можно при соблюдении нескольких обязательных условий. У потерпевшего должен быть действующий полис автогражданки. ДТП должно быть контактным и с участием только двух транспортных средств. Если в аварии задействовано больше автомобилей, применяется обычная процедура урегулирования. Также обязательным условием является отсутствие травмированных лиц.