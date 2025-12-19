Пряме врегулювання ДТП: у чому перевага

У разі дорожньо-транспортної пригоди не з власної вини українські водії можуть скористатися механізмом прямого врегулювання та отримати страхову виплату без звернення до страхової компанії винуватця, запевняє МСТБУ. За цією системою потерпілий подає заяву безпосередньо до свого страховика, що може скоротити строки виплат і спростити процедуру врегулювання.

За підсумками десяти місяців 2025 року через механізм прямого врегулювання було врегульовано 22 879 страхових справ. Це становить 18,6 відсотка від загальної кількості страхових випадків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Фінансові показники також свідчать про ефективність цього інструменту. Середній розмір страхового відшкодування за прямим врегулюванням склав 44 728,64 гривні, тоді як середня виплата за загальною процедурою становила 42 528,31 гривні. Водночас варто враховувати, що в межах прямого врегулювання компенсується виключно майнова шкода, тобто витрати на ремонт транспортного засобу. Відшкодування шкоди життю та здоров’ю здійснюється за стандартною процедурою.

Ключовою перевагою прямого врегулювання залишається швидкість отримання виплати. Середній строк врегулювання справи за цією системою становить 29 днів. Для порівняння, за класичною процедурою цей показник сягає 65 днів. Таким чином, пряме врегулювання дозволяє майже вдвічі скоротити час очікування компенсації.

Скористатися прямим врегулюванням можна за дотримання кількох обов’язкових умов. У потерпілого має бути чинний поліс автоцивілки. ДТП повинна бути контактною та за участю лише двох транспортних засобів. Якщо в аварії задіяно більше автомобілів, застосовується звичайна процедура врегулювання. Також обов’язковою умовою є відсутність травмованих осіб.