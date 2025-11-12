Скільки заробили страхові компанії на автоцивілці у 2025 році

За 10 місяців 2025 року страхові компанії – члени МТСБУ – врегулювали 122 890 страхових випадків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загальна сума страхових виплат досягла 5,3 млрд грн, що на 34% перевищує торішній показник. Такий приріст пояснюється не лише збільшенням кількості ДТП, а й вищими сумами компенсацій через зростання середніх збитків унаслідок інфляції та вартості ремонту. Але на фоні отриманих коштів від продажу полісів ця цифра не виглядає великою.

Європротокол: цифровий формат набирає обертів

Європротокол продовжує впевнено витісняти традиційну процедуру врегулювання ДТП. У 2025 році 45% дорожньо-транспортних пригод було врегульовано водіями самостійно, без участі поліції, із використанням електронного або паперового Європротоколу. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив лише 37,8%.

За січень-жовтень кількість таких випадків сягнула 55 462, а загальна сума виплат за ними зросла на 84,5%, досягнувши 1,5 млрд грн. Середня виплата у межах Європротоколу становила 27 599 грн, що також є рекордним показником за останні роки.

Цифровізація страхової системи

У січні-жовтні 2025 року було укладено 6,04 млн договорів ОСЦПВ, що на 5,5% менше, ніж торік. Проте майже всі договори (99,7%) укладено в електронному вигляді, що свідчить про стійку тенденцію до повної цифровізації ринку автострахування. Загальна сума зібраних страхових премій за цей період становила 18,9 млрд грн.

Експерти МТСБУ відзначають, що цифрові сервіси дозволяють зменшити витрати страховиків і спростити взаємодію з клієнтами. Водночас популяризація Європротоколу та електронних полісів формує нову культуру поведінки водіїв у разі ДТП.