Чому взимку краще їздити на кросовері

Клас компактних кросоверів (B-SUV) став дуже популярним не лише в Україні, а й загалом у світі. Одним із найзбалансованіших представників цього сегменту є Suzuki Vitara. Ця модель поєднує простоту, надійність і чудову прохідність. Саме ці характеристики є необхідними для комфортних поїздок взимку.

Читайте також: Як обрати свій перший автомобіль: поради новачкам

Високий кліренс – головна перевага взимку

Як тільки-но випадає перший сніг, низькі легковики нерідко потрапляють в пастки – не можуть проїхати через крижаний накат, колії або замети. Водночас на кросовері здолати ці перешкоди – не проблема, оскільки SUV зазвичай мають набагато вищий кліренс.

Навіть якщо кросовер має лише передній або задній привід – не біда. Збільшений дорожній просвіт, захищені пластиком частини кузова та висока посадка дозволяє почуватись водію набагато впевненіше.

Короткі звиси дозволяють долати найскладніші перешкоди

Дорожній просвіт Vitara становить близько 185 мм, що дозволяє спокійно пересуватись навіть там, де інші змушені зупинятися. Цей запас висоти означає не лише комфорт, а й захист – підвіска та кузов менше страждають від снігу, камінців і активних реагентів.

Повний привід ALLGRIP: впевненість на будь-якому покритті

Зимова дорога здатна змінюватися миттєво: за кілька кілометрів сухий асфальт може перетворитися на слизьку поверхню з тонким шаром льоду. У таких умовах інтелектуальна система повного приводу стає справжнім помічником, забезпечуючи впевнене зчеплення коліс із дорогою.

Технологія ALLGRIP SELECT у Suzuki Vitara дозволяє обирати водієві один з чотирьох режимів роботи повного приводу. Взимку найбільш актуальним буде режим Snow, оскільки він створений для слизьких доріг і засніжених трас. Частина крутного моменту передається на задню вісь, а електроніка заздалегідь активує систему ESP.

Коли дорога не вкрита снігом чи кригою, краще підійде режим Auto. У ньому крутний момент передається на передню вісь, а задній підключається при пробуксовці коліс. Такий алгоритм дозволяє економити пальне, не використовуючи додаткову пару коліс задарма.

Положення Sport краще не вмикати взимку, а лише на сухих поверхнях у добру погоду. Адже він створений для активного керування з кращим зчепленням у поворотах. В цьому режимі реакція на газ стає гострішою, а розподіл крутного моменту на задню вісь збільшується.

Натомість Lock варто вмикати під час подолання найскладніших ділянок, коли потрібна максимальна тяга та рівномірний розподіл крутного моменту завдяки блокуванню центрального диференціала. Проте цей режим працює на швидкостях до 60 км/год.

На практиці це означає просту річ: повнопривідна Vitara їде там, де інші буксують, і робить це спокійно, без різких рухів і втрати контролю.

Також цікаво: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

Автоматична коробка: комфорт без зайвих рухів

У зимових умовах автоматична трансмісія має очевидні переваги – не потрібно перемикати передачі на слизькому покритті, немає ризику "заглохнути" під час зупинки на підйомі.

Класичний "автомат" – одна з головних переваг Suzuki Vitara над конкурентами

У Vitara використовується класичний 6-ступеневий гідротрансформатор Aisin, відомий своєю надійністю. Він забезпечує плавний старт і чітке перемикання, витримуючи великі навантаження, що особливо важливо при русі в ожеледицю чи на підйомі.

У автоматичній коробці передач Suzuki Vitara також передбачено режим “M” (Manual), який дозволяє водієві самостійно обирати передачі. Це особливо корисно взимку, коли потрібно максимально контролювати зчеплення з дорогою.

У ручному режимі можна стартувати з другої передачі, щоб уникнути пробуксовки на слизькому покритті, або утримувати нижчу передачу під час спуску, використовуючи так зване "гальмування двигуном" замість педалі гальма. Такий підхід знижує ризик заносу та робить рух на ожеледиці або у снігових коліях набагато безпечнішим.

Інтер’єр Suzuki Vitara вирізняється чудовою ергономікою та відмінною оглядовістю

Проте для поціновувачів класики ця модель доступна і зі 6-ступеневою механічною коробкою передач у варіантах з повним, або переднім приводом.

Suzuki Vitara 2025 можна обрати у трьох варіантах комплектацій за ціною всього від 899 900 грн з можливістю кредитування від кількох провідних банків та початковим внеском від 20%. Рекламна інформація

Бензиновий двигун, який не боїться морозів

Поки власники дизелів переймаються підігрівачами та "зимовим пальним", власник Vitara з бензиновим двигуном BOOSTERJET просто сідає й заводить авто. 1,4-літровий турбомотор не боїться морозів, швидко прогрівається й забезпечує стабільну роботу навіть за мінусових температур.

Двигун 1.4 BOOSTERJET заслужив репутацію надійного агрегата

Завдяки системі прямого впорскування та електронному керуванню фазами газорозподілу двигун поєднує економність (близько 6 л/100 км) із чудовою тягою в 140 к.с. та 220 Нм – саме те, що потрібно взимку, коли рух часто непередбачуваний.

Читайте також: Найдоступніший кросовер повертається: скільки коштує Suzuki Vitara 2025

Безпека та спокій у будь-якій ситуації

Комплекс електронних асистентів, серед яких система стабілізації (ESP), асистент утримання на підйомі та шість подушок безпеки, гарантують спокій навіть у найскладніших ситуаціях. У краш-тестах Euro NCAP Vitara отримала найвищу оцінку – п’ять зірок, підтвердивши свій рівень безпеки.

Крім того, цей автомобіль має низку корисних функцій, щоб бути пристосованим до зимових поїздок: підігрів дзеркал і сидінь разом з клімат-контролем роблять поїздки комфортними навіть у мороз.

Додатковою перевагою Vitara є оптимальний розмір шин – 215/55R17, яких є величезний вибір на ринку (від бюджетних до преміальних) за доступними цінами.

Система безключового доступу — ще одна зручна функція нової Suzuki Vitara

А ще Vitara відома чудовою оглядовістю: великі дзеркала, високий кузов і компактні стійки забезпечують максимальний контроль за ситуацією довкола.

Підсумок

Взимку головне – стабільність і впевненість у власному авто. Suzuki Vitara поєднує все необхідне: високий кліренс, ефективний повний привід, автоматичну чи механічну коробку, економний бензиновий двигун і перевірену надійність.

До речі: Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny

Це саме той випадок, коли автомобіль не лише допомагає долати складні ділянки, а й дарує впевненість щодня – від ранкової поїздки на роботу до подорожі засніженою трасою. Vitara – це кросовер, для якого зима не проблема, а просто ще один сезон.