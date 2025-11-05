Почему зимой лучше ездить на кроссовере

Класс компактных кроссоверов (B-SUV) стал очень популярным не только в Украине, но и в целом в мире. Одним из самых сбалансированных представителей этого сегмента является Suzuki Vitara. Эта модель сочетает простоту, надежность и превосходную проходимость. Именно эти характеристики необходимы для комфортных поездок зимой.

Высокий клиренс – главное преимущество зимой

Как только выпадает первый снег, низкие легковушки нередко попадают в ловушки – не могут проехать из-за ледяного наката, колеи или сугробов. В то же время на кроссовере преодолеть эти препятствия – не проблема, поскольку SUV обычно имеют гораздо более высокий клиренс.

Даже если кроссовер имеет только передний или задний привод – не беда. Увеличенный дорожный просвет, защищенные пластиком части кузова и высокая посадка позволяет чувствовать себя водителю гораздо увереннее.

Короткие свесы позволяют преодолевать самые сложные препятствия

Дорожный просвет Vitara составляет около 185 мм, что позволяет спокойно передвигаться даже там, где другие вынуждены останавливаться. Этот запас высоты означает не только комфорт, но и защиту – подвеска и кузов меньше страдают от снега, камней и активных реагентов.

Полный привод ALLGRIP: уверенность на любом покрытии

Зимняя дорога способна меняться мгновенно: за несколько километров сухой асфальт может превратиться в скользкую поверхность с тонким слоем льда. В таких условиях интеллектуальная система полного привода становится настоящим помощником, обеспечивая уверенное сцепление колес с дорогой.

Технология ALLGRIP SELECT в Suzuki Vitara позволяет выбирать водителю один из четырех режимов работы полного привода. Зимой наиболее актуальным будет режим Snow, поскольку он создан для скользких дорог и заснеженных трасс. Часть крутящего момента передается на заднюю ось, а электроника заранее активирует систему ESP.

Когда дорога не покрыта снегом или льдом, лучше подойдет режим Auto. В нем крутящий момент передается на переднюю ось, а задний подключается при пробуксовке колес. Такой алгоритм позволяет экономить топливо, не используя дополнительную пару колес даром.

Положение Sport лучше не включать зимой, а только на сухих поверхностях в хорошую погоду. Ведь он создан для активного управления с лучшим сцеплением в поворотах. В этом режиме реакция на газ становится острее, а распределение крутящего момента на заднюю ось увеличивается.

Зато Lock стоит включать при преодолении сложных участков, когда нужна максимальная тяга и равномерное распределение крутящего момента благодаря блокировке центрального дифференциала. Однако этот режим работает на скоростях до 60 км/ч.

На практике это означает простую вещь: полноприводная Vitara едет там, где другие буксуют, и делает это спокойно, без резких движений и потери контроля.

Автоматическая коробка: комфорт без лишних движений

В зимних условиях автоматическая трансмиссия имеет очевидные преимущества – не нужно переключать передачи на скользком покрытии, нет риска "заглохнуть" во время остановки на подъеме.

Классический "автомат" – одно из главных преимуществ Suzuki Vitara над конкурентами

В Vitara используется классический 6-ступенчатый гидротрансформатор Aisin, известный своей надежностью. Он обеспечивает плавный старт и четкое переключение, выдерживая большие нагрузки, что особенно важно при движении в гололед или на подъеме.

В автоматической коробке передач Suzuki Vitara также предусмотрен режим “M” (Manual), который позволяет водителю самостоятельно выбирать передачи. Это особенно полезно зимой, когда нужно максимально контролировать сцепление с дорогой.

В ручном режиме можно стартовать со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки на скользком покрытии, или удерживать низшую передачу во время спуска, используя так называемое "торможение двигателем" вместо педали тормоза. Такой подход снижает риск заноса и делает движение на гололеде или в снежных колеях намного безопаснее.

Интерьер Suzuki Vitara отличается превосходной эргономикой и отличной обзорностью

Однако для ценителей классики эта модель доступна и с 6-ступенчатой механической коробкой передач в вариантах с полным, или передним приводом.

Suzuki Vitara 2025 можно выбрать в трех вариантах комплектаций по цене всего от 899 900 грн с возможностью кредитования от нескольких ведущих банков и первоначальным взносом от 20%.

Бензиновый двигатель, который не боится морозов

Пока владельцы дизелей занимаются подогревателями и "зимним топливом", владелец Vitara с бензиновым двигателем BOOSTERJET просто садится и заводит авто. 1,4-литровый турбомотор не боится морозов, быстро прогревается и обеспечивает стабильную работу даже при минусовых температурах.

Двигатель 1.4 BOOSTERJET заслужил репутацию надежного агрегата

Благодаря системе прямого впрыска и электронному управлению фазами газораспределения двигатель сочетает экономность (около 6 л/100 км) с превосходной тягой в 140 л.с. и 220 Нм – именно то, что нужно зимой, когда движение часто непредсказуемо.

Безопасность и спокойствие в любой ситуации

Комплекс электронных ассистентов, среди которых система стабилизации (ESP), ассистент удержания на подъеме и шесть подушек безопасности, гарантируют спокойствие даже в самых сложных ситуациях. В краш-тестах Euro NCAP Vitara получила самую высокую оценку – пять звезд, подтвердив свой уровень безопасности.

Кроме того, этот автомобиль обладает рядом полезных функций, чтобы быть приспособленным к зимним поездкам: подогрев зеркал и сидений вместе с климат-контролем делают поездки комфортными даже в мороз.

Дополнительным преимуществом Vitara является оптимальный размер шин – 215/55R17, которых есть огромный выбор на рынке (от бюджетных до премиальных) по доступным ценам.

Система бесключевого доступа - еще одна удобная функция новой Suzuki Vitara

А еще Vitara известна отличной обзорностью: большие зеркала, высокий кузов и компактные стойки обеспечивают максимальный контроль за ситуацией вокруг.

Итог

Зимой главное – стабильность и уверенность в собственном авто. Suzuki Vitara сочетает все необходимое: высокий клиренс, эффективный полный привод, автоматическую или механическую коробку, экономный бензиновый двигатель и проверенную надежность.

Это именно тот случай, когда автомобиль не только помогает преодолевать сложные участки, но и дарит уверенность ежедневно – от утренней поездки на работу до путешествия по заснеженной трассе. Vitara – это кроссовер, для которого зима не проблема, а просто еще один сезон.