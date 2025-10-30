Самый доступный кроссовер возвращается: сколько стоит Suzuki Vitara 2025

Vitara 2025 снова доступна в украинских автосалонах с классическим бензиновым двигателем 1.4 BOOSTERJET – без гибридных надстроек, с мощностью 140 л.с., неприхотлива в ежедневном пользовании. К тому же среднюю или высшую комплектации можно совместить с полным приводом ALLGRIP.

Дизайн и мультимедиа

Vitara 2025 года обновила внешность и салон. На первый взгляд, изменения незаметны, поэтому автомобиль остался узнаваемым на дороге. Обновления коснулись бамперов и светотехники. В палитре теперь 10 цветов кузова, в частности два новых оттенка, а двухцветная окраска добавляет автомобилю молодежного характера.

Мультимедиа – тоже новая. В зависимости от комплектации, устанавливается система Clarion или Pioneer с поддержкой CarPlay и Android Auto. Есть Bluetooth, USB, камера заднего вида и даже подсветка зоны для ног – мелочи, но приятно.

Проверенная классика – двигатель BOOSTERJET

Сердцем Vitara остается 1,4-литровый турбомотор BOOSTERJET. Мощность в 140 лошадиных сил и приятная экономичность делают его универсальным выбором. Благодаря небольшой массе (снаряженная 1215 – 1320 кг) на трассе этому компактному SUV хватает тяги для обгонов, а в городе расход держится на уровне 6 литров на "сотню".

Этот двигатель давно знаком украинским владельцам Suzuki – простой, выносливый и неприхотливый к топливу. Именно поэтому возвращение "негибридной" версии стало настоящей новостью для поклонников марки: они получили авто, которое можно просто заправлять, садиться и ехать – без забот и лишних предосторожностей.

Комплектации теперь еще “щедрее”

Suzuki существенно обновила перечень оснащения. Даже базовая Vitara GL теперь имеет мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto™, 17-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ и запуск кнопкой, а также датчики света и дождя.

Версия GL+ добавляет кожаный руль, круиз-контроль и систему помощи при спуске с горы для 4WD. А GLX – это настоящий топ: FULL-LED фары, 9-дюймовый HD-дисплей, камера заднего вида, парктроники с обеих сторон, обивка салона из алькантары и искусственной кожи, электроскладывание зеркал и рейлинги на крыше.

Полный привод ALLGRIP – главная фишка

Vitara всегда славилась своим полным приводом. Теперь эта система доступна даже с механической коробкой.

ALLGRIP автоматически распределяет крутящий момент между осями, обеспечивая уверенность в дождь, снег или на грунтовке. Это именно тот случай, когда "полный привод" – не просто маркетинг, а реальная помощь в повседневной жизни.

Чтобы облегчить управление в сложных условиях, водитель может выбрать 4 режима езды: Auto (авто самостоятельно определяет, на каком приводе ехать), Sport (делает реакции на органы управления более резкими), Snow (активируется на скользких поверхностях, в том числе в грязи и снегу), Lock (сверхсложные участки бездорожья, блокирует центральный дифференциал для равномерного распределения момента между осями).

Важная характеристика Vitara как на бездорожье, так и в городских условиях – высокий клиренс. Он составляет 185 мм, поэтому не зацепит препятствие или бордюр. Радиус разворота всего в 5,2 метра делает этот компактный кроссовер удивительно маневренным на тесных парковках.

Сколько стоит Suzuki Vitara 2025

Официальные цены приятно удивляют. За базовую Vitara GL 2WD 2WD с механикой просят от 899 900 грн, а топовая GLX 4WD с автоматом стоит 1 230 000 грн. Между ними – широкий выбор комплектаций, коробок передач и типов привода.

Например, самая доступная версия с надежным японским "автоматом" AISIN и передним приводом оценена в 972 тысячи гривен, а полноприводная с АКП стоит 1 022 000 грн. (специальные цены действуют до 20 ноября 2025 года).

То есть даже за миллион гривен вы получаете настоящий кроссовер с полным приводом и качественной комплектацией. Это редкость на украинском рынке в конце 2025 года.

Преимущества: без пафоса, но с характером

Главные преимущества Suzuki Vitara 2025 лучше всего ощущаются в реальном пользовании. Это автомобиль для тех, кто не гонится за трендами, а ищет что-то действительно надежное.

Он легкий в управлении, удобный в городе, но достаточно просторный, чтобы отправиться в путешествие всей семьей. Багажник вместительный, сиденья складываются, и всегда есть место для вещей, которые часто не помещаются в обычный хэтчбек.

Под капотом – знакомый турбомотор BOOSTERJET, который заводится с пол оборота даже зимой, не требует слишком дорогих сервисов и спокойно ездит на украинском топливе.

Полный привод ALLGRIP добавляет уверенности там, где другие просто разворачиваются. На скользком асфальте или снегу он держит машину стабильно, а на загородных дорогах позволяет выехать дальше, чем кажется. И главное – этот привод можно иметь даже с "механикой", что сейчас почти экзотика.

Салон не кричит о роскоши, но в нем приятно находиться: современная мультимедиа, подогрев сидений, удобная эргономика, камера заднего вида – все на месте. Это тот случай, когда не нужно ничего "докупать" после покупки.

И самое приятное – цена. За те деньги, которые сегодня просят за базовые хэтчбеки, вы получаете настоящий кроссовер с клиренсом, безопасностью и возможностью выехать куда угодно.

Vitara 2025 – это не просто обновленная модель, а возвращение к простым, проверенных решений. Она создана для тех, кто хочет просто садиться за руль, наслаждаться поездкой и не беспокоиться ни о чем другом.