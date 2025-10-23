Выбираем автомобиль для родителей: какие факторы стоит учесть

Наибольшей популярностью сейчас пользуется сегмент компактных кроссоверов. Такие автомобили предлагают высокий клиренс и просторный салон, но при этом остаются маневренными в городе. Suzuki Vitara как раз относится к этой категории и хорошо зарекомендовала себя как простой и практичный автомобиль.

Практичность без компромиссов

Багажник с максимальным объемом до 1119 литров не разочаровывает: достаточно пространства для сумок, тележки или нескольких ящиков с саженцами для огорода на даче. Именно поэтому Suzuki Vitara выглядит не только как городской автомобиль, а и как настоящий “помощник” на каждый день.

Багажник Suzuki Vitara отличается солидной вместительностью

Кроме этого, данный кроссовер также привлекает эргономикой интерьера. Посадка удобная – не нужно “падать” на сиденье, как в легковушку, и одновременно не надо подниматься высоко, как в большой внедорожник. Это особенно оценят люди старшего возраста, ведь удобство посадки и выхода из авто становится важной частью ежедневного комфорта.

Suzuki Vitara 2025 можно выбрать в трех вариантах комплектаций и по цене всего от 899 900 грн с возможностью кредитования от нескольких ведущих банков и первоначальным взносом от 20%. Рекламна інформація

Эргономика и комфорт в повседневном пользовании

Дизайн салона Vitara сочетает современность и простоту. Мультимедийная система с максимальной диагональю до 9 дюймов имеет понятное меню с большими иконками и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Suzuki Vitara имеет удобный салон и отличную обзорность

Физические кнопки управления климатом и аудио остаются на своих местах – никаких сложных подменю или запутанных сенсорных панелей. Это позволяет быстро привыкнуть к автомобилю даже тем, кто раньше не имел дела с современными моделями.

Надежность и экономность

В Украине Suzuki Vitara предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомотором BOOSTERJET мощностью 140 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Интересно то, что максимальный крутящий момент доступен в широком диапазоне – от 1500 до 4000 об/мин, а значит, мощности будет хватать как в городе, так и на трассе.

Данный силовой агрегат может работать в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач производства компании Aisin.

Шестиступенчатая АКПП Aisin обеспечивает плавное переключение передач

Такая вариативность позволяет выбрать автомобиль, в зависимости от собственных предпочтений: с “механикой” – для ценителей классики, или же с надежным гидротрансформатором – для тех, кто ищут комфортное авто для ежедневных поездок. Это также означает, что Suzuki Vitara может стать идеальным вариантом для обоих родителей.

Немаловажное значение для семьи играют топливная экономичность и низкая стоимость обслуживания. Двигатель BOOSTERJET отличается низким расходом бензина благодаря системе прямого впрыска топлива в цилиндры. Автопроизводитель декларирует около 6 литров на 100 километров в смешанном цикле езды.



Классический четырехцилиндровый двигатель - приятный бонус новой Suzuki Vitara

Такая эффективность также достигается благодаря системам электронного регулирования фаз газораспределения (VVT) и рециркуляции и охлаждения отработавших газов (EGR).

Кроме того, этот агрегат имеет проверенную конструкцию с четырьмя цилиндрами, алюминиевым блоком и ГБЦ. Это существенно отличает Suzuki Vitara на фоне конкурентов в классе, которые оснащены трехцилиндровыми моторами. На практике такая схема обеспечивает гораздо более высокий ресурс и тихую работу.

Последний фактор не менее важен, поскольку является одним из главных залогов комфорта в авто. Отсутствие чрезмерной электроники, в частности гибридизации, делает 1.4 BOSTERJET простым и привлекательным вариантом для родителей. Не стоит также забывать, что гарантийный срок для Suzuki Vitara составляет три года или 100 тысяч километров пробега.

К слову, Suzuki Vitara имеет замечательный клиренс в 185 мм

Не стоит забывать и о полном приводе, который обеспечивает уверенность на скользких дорогах и при выездах за город. Технология ALLGRIP SELECT имеет 4 интеллектуальных режима езды: Auto, Sport, Snow и Lock, распределяющие крутящий момент между осями в зависимости от покрытия. Подробнее о каждом из них:

Auto – работает в обычных условиях, экономит топливо, но мгновенно подключает заднюю ось в случае пробуксовки.

Режим Sport – адаптирует реакцию педали газа и распределение момента, что пригодится на загородных серпантинах.

В режиме Snow улучшается проходимость авто на скользких дорогах, покрытых снегом или льдом. Крутящий момент передается на задние колеса, а ESP активируется заранее. Он особенно актуален при сложных погодных условиях.

Режим Lock блокирует центральный дифференциал для равномерного распределения момента между осями. Однако он работает на скоростях до 60 км/ч.

Для семьи наличие интеллектуального полного привода означает дополнительную безопасность зимой и возможность спокойно путешествовать даже в не самую лучшую погоду.

В тестах Euro NCAP Suzuki Vitara продемонстрировала отличный пятизвездочный результат, поскольку имеет 6 подушек безопасности и все необходимые системы активной и пассивной безопасности.

Вывод

Благодаря сочетанию классических технических решений, умеренного расхода топлива и простоты в использовании Suzuki Vitara является одним из лучших вариантов автомобиля для родителей. Это именно тот случай, когда авто не требует привыкания или дополнительных объяснений – садишься и просто едешь.

То, что Suzuki Vitara – привлекательное предложение на рынке демонстрирует также и статистика продаж: этот компактный кроссовер на протяжении многих лет остается одним из лидеров в своем классе. Все потому, что Vitara – достаточно универсальное авто, которое можно выбрать в зависимости от собственных предпочтений.