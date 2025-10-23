Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

Найбільшу популярність наразі має сегмент компактних кросоверів. Такі автомобілі пропонують високий кліренс і просторий салон, але водночас залишаються маневровими в місті. Suzuki Vitara якраз належить до цієї категорії й добре зарекомендувала себе як простий та практичний автомобіль.

Практичність без компромісів

Багажник з максимальним об’ємом до 1119 літрів не розчаровує: достатньо простору для сумок, візка чи кількох ящиків з саджанцями для городу на дачі. Саме тому Suzuki Vitara виглядає не лише як міський автомобіль, а і як справжній “помічник” на кожен день.

Багажник Suzuki Vitara відрізняється солідною місткістю

Окрім цього, даний кросовер також приваблює ергономікою інтер’єру. Посадка зручна – не потрібно “падати” на сидіння, як у легковик, і водночас не треба підійматися високо, як у великий позашляховик. Це особливо оцінять люди старшого віку, адже зручність посадки й виходу з авто стає важливою частиною щоденного комфорту.

Suzuki Vitara 2025 можна обрати у трьох варіантах комплектацій

Ергономіка та комфорт у повсякденному користуванні

Дизайн салону Vitara поєднує сучасність і простоту. Мультимедійна система з максимальною діагоналлю до 9 дюймів має зрозуміле меню з великими іконками та підтримує Apple CarPlay й Android Auto.

Suzuki Vitara має зручний салон та відмінну оглядовість

Фізичні кнопки керування кліматом і аудіо залишаються на своїх місцях – ніяких складних підменю чи заплутаних сенсорних панелей. Це дозволяє швидко звикнути до автомобіля навіть тим, хто раніше не мав справи з сучасними моделями.

Надійність та економність

В Україні Suzuki Vitara пропонується з 1,4-літровим бензиновим турбомотором BOOSTERJET потужністю 140 кінських сил й 220 Нм крутного моменту. Цікаво те, що максимальний крутний момент доступний в широкому діапазоні – від 1500 до 4000 об/хв, а отже, потужності вистачатиме як у місті, так і на трасі.

Даний силовий агрегат може працювати в парі з шестиступеневими механічною або автоматичною коробкою передач виробництва компанії Aisin.

Шестиступенева АКПП Aisin забезпечує плавне перемикання передач

Така варіативність дозволяє обрати автомобіль, залежно від власних уподобань: з “механікою” – для поціновувачів класики, або ж з надійним гідротрансформатором – для тих, хто шукають комфортне авто для щоденних поїздок. Це також означає, що Suzuki Vitara може стати ідеальним варіантом для обох батьків.

Неабияке важливе значення для сім’ї відіграють паливна економність та низька вартість обслуговування. Двигун BOOSTERJET вирізняється низькою витратою бензину завдяки системі прямого впорскування палива в циліндри. Автовиробник декларує близько 6 літрів на 100 кілометрів в змішаному циклі їзди.



Класичний чотирициліндровий двигун — приємний бонус нової Suzuki Vitara

Така ефективність також досягається завдяки системам електронного регулювання фаз газорозподілу (VVT) й рециркуляції та охолодження відпрацьованих газів (EGR).

Крім того, цей агрегат має перевірену конструкцію з чотирма циліндрами, алюмінієвим блоком та ГБЦ. Це суттєво відрізняє Suzuki Vitara на фоні конкурентів у класі, котрі оснащені трициліндровими моторами. На практиці така схема забезпечує набагато вищий ресурс та тихішу роботу.

Останній фактор не менш важливий, оскільки є однією з головних запорук комфорту в авто. Відсутність надмірної електроніки, зокрема гібридизації, робить 1.4 BOSTERJET простим та привабливим варіантом для батьків. Не варто також забувати, що гарантійний термін для Suzuki Vitara становить три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

До слова, Suzuki Vitara має чудовий кліренс в 185 мм

Не варто забувати й про повний привід, який забезпечує впевненість на слизьких дорогах і при виїздах за місто. Технологія ALLGRIP SELECT має 4 інтелектуальних режими їзди: Auto, Sport, Snow та Lock, що розподіляють крутний момент між осями залежно від покриття. Детальніше про кожен з них:

Auto – працює у звичайних умовах, економить паливо, але миттєво підключає задню вісь у разі пробуксовки.

– працює у звичайних умовах, економить паливо, але миттєво підключає задню вісь у разі пробуксовки. Режим Sport – адаптує реакцію педалі газу та розподіл моменту, що стане у пригоді на заміських серпантинах.

– адаптує реакцію педалі газу та розподіл моменту, що стане у пригоді на заміських серпантинах. В режимі Snow покращується прохідність авто на слизьких дорогах, вкритих снігом чи льодом. Крутний момент передається на задні колеса, а ESP активується заздалегідь. Він особливо актуальний за складних погодних умов.

Режим Lock блокує центральний диференціал для рівномірного розподілу моменту між осями. Однак він працює на швидкостях до 60 км/год.

Для сім’ї наявність інтелектуального повного приводу означає додаткову безпеку взимку та можливість спокійно подорожувати навіть у не найкращу погоду.

У тестах Euro NCAP Suzuki Vitara продемонструвала відмінний п’ятизірковий результат, оскільки має 6 подушок безпеки та усі необхідні системи активної та пасивної безпеки.

Висновок

Завдяки поєднанню класичних технічних рішень, помірної витрати пального та простоти у використанні Suzuki Vitara є одним із найкращих варіантів автомобіля для батьків. Це саме той випадок, коли авто не вимагає звикання чи додаткових пояснень – сідаєш і просто їдеш.

Те, що Suzuki Vitara – приваблива пропозиція на ринку демонструє також і статистика продажів: цей компактний кросовер протягом багатьох років залишається одним із лідерів у своєму класі. Все тому, що Vitara – досить універсальне авто, яке можна обрати залежно від власних уподобань.