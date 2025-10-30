Найдоступніший кросовер повертається: скільки коштує Suzuki Vitara 2025

Vitara 2025 знову доступна в українських автосалонах з класичним бензиновим двигуном 1.4 BOOSTERJET – без гібридних надбудов, з потужністю 140 к.с., невибаглива у щоденному користуванні. До того ж середню чи вищу комплектації можна поєднати з повним приводом ALLGRIP.

Дизайн і мультимедіа

Vitara 2025 оновила зовнішність і салон. На перший погляд, зміни непомітні, тому авто залишилось впізнаваним на дорозі. Оновлення торкнулись бамперів та світлотехніки. У палітрі тепер 10 кольорів кузова, зокрема два нових відтінки, а двоколірне забарвлення додає автомобілю молодіжного характеру.

Мультимедіа – теж нова. Залежно від комплектації, встановлюється система Clarion або Pioneer із підтримкою CarPlay та Android Auto. Є Bluetooth, USB, камера заднього виду й навіть підсвічування зони для ніг – дрібниці, але приємно.

Перевірена класика – двигун BOOSTERJET

Серцем Vitara залишається 1,4-літровий турбомотор BOOSTERJET. Потужність у 140 кінських сил і приємна економність роблять його універсальним вибором. Завдяки невеликій масі (споряджена 1215 – 1320 кг) на трасі цьому компактному SUV вистачає тяги для обгонів, а у місті витрата тримається на рівні 6 літрів на "сотню".

Цей двигун давно знайомий українським власникам Suzuki – простий, витривалий і невибагливий до пального. Саме тому повернення "негібридної" версії стало справжньою новиною для шанувальників марки: вони отримали авто, яке можна просто заправляти, сідати та їхати – без турбот і зайвих пересторог.

Двигун BOOSTERJET розвиває 140 кінських сил. Фото Авто24

Комплектації тепер ще “щедріші”

Suzuki суттєво оновила перелік оснащення. Навіть базова Vitara GL тепер має мультимедійну систему із 7-дюймовим екраном, підтримкою Apple CarPlay® і Android Auto™, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ і запуск кнопкою, а також датчики світла й дощу.

Версія GL+ додає шкіряне кермо, круїз-контроль і систему допомоги під час спуску з гори для 4WD. А GLX – це справжній топ: FULL-LED фари, 9-дюймовий HD-дисплей, камера заднього виду, парктроніки з обох боків, оббивка салону з алькантари та штучної шкіри, електроскладання дзеркал і рейлінги на даху.

Дисплей з функцією Apple CarPlay відображає програми вашого смартфона. Фото Авто24

Повний привід ALLGRIP – головна фішка

Vitara завжди славилася своїм повним приводом. Тепер ця система доступна навіть із механічною коробкою.

ALLGRIP автоматично розподіляє крутний момент між осями, забезпечуючи впевненість у дощ, сніг чи на ґрунтовці. Це саме той випадок, коли "повний привід" – не просто маркетинг, а реальна допомога у повсякденному житті.

Кліренс у 185 мм дає змогу виїжджати у ліс чи на риболовлю. Фото Авто24

Щоб полегшити керування у складних умовах, водій може вибрати 4 режими їзди: Auto (авто самостійно визначає, на якому приводі їхати), Sport (робить реакції на органи керування більш різкими), Snow (активується на слизьких поверхнях, в тому числі в багнюці та снігу), Lock (надскладні ділянки бездоріжжя, блокує центральний диференціал для рівномірного розподілу моменту між осями).

Важлива характеристика Vitara як на бездоріжжі, так і у міських умовах – високий кліренс. Він становить 185 мм, тож не зачіпить перешкоду або бордюр. Радіус розвороту всього у 5,2 метра робить цей компактний кросовер напрочуд маневреним на тісних парковках.

Скільки коштує Suzuki Vitara 2025

Офіційні ціни приємно дивують. За базову Vitara GL 2WD з механікою просять від 899 900 грн, а топова GLX 4WD з автоматом коштує 1 230 000 грн. Між ними – широкий вибір комплектацій, коробок передач і типів приводу.

Наприклад, найдоступніша версія з надійним японським "автоматом" AISIN та переднім приводом оцінена у 972 тисячі гривень, а повнопривідна з АКП коштує 1 022 000 грн. (спеціальні ціни діють до 20 листопада 2025 року).

Тобто навіть за мільйон гривень ви отримуєте справжній кросовер із повним приводом і якісною комплектацією. Це рідкість на українському ринку наприкінці 2025 року.

Suzuki Vitara 2025 залишається одним з найдоступніших кросоверів на ринку, але пропонує багато сучасних систем. Фото Авто24

Переваги: без пафосу, але з характером

Головні переваги Suzuki Vitara 2025 найкраще відчуваються в реальному користуванні. Це автомобіль для тих, хто не женеться за трендами, а шукає щось справді надійне.

Він легкий у керуванні, зручний у місті, але достатньо просторий, щоб вирушити в подорож усією сім’єю. Багажник місткий, сидіння складаються, і завжди є місце для речей, які часто не поміщаються у звичайний хетчбек.

Під капотом – знайомий турбомотор BOOSTERJET, який заводиться з пів оберта навіть взимку, не вимагає надто дорогих сервісів і спокійно їздить на українському пальному.

Повний привід ALLGRIP додає впевненості там, де інші просто розвертаються. На слизькому асфальті чи снігу він тримає машину стабільно, а на заміських дорогах дозволяє виїхати далі, ніж здається. І головне – цей привід можна мати навіть із "механікою", що зараз майже екзотика.

Салон не кричить про розкіш, але в ньому приємно перебувати: сучасна мультимедіа, підігрів сидінь, зручна ергономіка, камера заднього виду – усе на місці. Це той випадок, коли не потрібно нічого "докуповувати" після покупки.

І найприємніше – ціна. За ті гроші, які сьогодні просять за базові хетчбеки, ви отримуєте справжній кросовер із кліренсом, безпекою та можливістю виїхати куди завгодно.

Vitara 2025 – це не просто оновлена модель, а повернення до простих, перевірених рішень. Вона створена для тих, хто хоче просто сідати за кермо, насолоджуватися поїздкою і не перейматися нічим іншим.