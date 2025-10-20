Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny

Как пишет Автоцентр, харизматичный дизайн модели остался без изменений, однако “кей-кар”-версия имеет некоторые особенности: отсутствуют расширители крыльев, как у глобального Jimny Sierra, а под основными зеркалами установлены маленькие вспомогательные - для уменьшения слепых зон.

В салоне - несколько важных обновлений. Между аналоговыми приборами теперь размещен 4,2-дюймовый дисплей, а в дорогих комплектациях предлагается 9-дюймовый экран мультимедиа, позаимствованный у Suzuki Swift. Он поддерживает современные функции подключения и имеет более удобный интерфейс. Базовые версии, по-прежнему, получили традиционную пластиковую панель без экрана.

Обновления коснулись и систем безопасности. Jimny теперь оснащен комплексом Dual Sensor Brake Support II, системами удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения дальнего света и предотвращения самопроизвольного движения назад. Версии с "автоматом" дополнительно получили адаптивный круиз-контроль.

Под капотом изменений не произошло: базовый Jimny предлагает трехцилиндровый турбомотор объемом 0.66 л (63 л.с.), а Jimny Sierra - атмосферный 1,5-литровый агрегат на 105 л.с.. Обе версии комплектуются 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом, а также системой полного привода Part-Time 4WD и классической стремянной рамой.

В Японии цены на обновленный Jimny составляют от 1,9 до 2,1 млн иен ($12 800–14 400), тогда как за Jimny Sierra просят 2,27–2,38 млн иен ($15 200–15 900). Опциональный 9-дюймовый дисплей стоит 128 700 иен (примерно $860).