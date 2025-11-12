Сколько заработали страховые компании на автогражданке в 2025 году

За 10 месяцев 2025 года страховые компании – члены МТСБУ – урегулировали 122 890 страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО). Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общая сумма страховых выплат достигла 5,3 млрд грн, что на 34% превышает прошлогодний показатель. Такой прирост объясняется не только увеличением количества ДТП, но и более высокими суммами компенсаций из-за роста средних убытков вследствие инфляции и стоимости ремонта. Но на фоне полученных средств от продажи полисов эта цифра не выглядит большой.

Европротокол: цифровой формат набирает обороты

Европротокол продолжает уверенно вытеснять традиционную процедуру урегулирования ДТП. В 2025 году 45% дорожно-транспортных происшествий было урегулировано водителями самостоятельно, без участия полиции, с использованием электронного или бумажного Европротокола. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял лишь 37,8%.

За январь-октябрь количество таких случаев достигла 55 462, а общая сумма выплат по ним выросла на 84,5%, достигнув 1,5 млрд грн. Средняя выплата в рамках Европротокола составила 27 599 грн, что также является рекордным показателем за последние годы.

Цифровизация страховой системы

В январе-октябре 2025 года было заключено 6,04 млн договоров ОСАГО, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году. Однако почти все договоры (99,7%) заключены в электронном виде, что свидетельствует об устойчивой тенденции к полной цифровизации рынка автострахования. Общая сумма собранных страховых премий за этот период составила 18,9 млрд грн.

Эксперты МТСБУ отмечают, что цифровые сервисы позволяют уменьшить расходы страховщиков и упростить взаимодействие с клиентами. В то же время популяризация Европротокола и электронных полисов формирует новую культуру поведения водителей в случае ДТП.