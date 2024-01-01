Сколько зарабатывают топ-менеджеры автомобильных компаний

Компенсационный пакет гендиректора General Motors Co., Мэри Барры, за 2024 год увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом и составил $29,5 млн.

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Итак, в 2024 году Барра стала самой высокооплачиваемой среди генеральных директоров Детройтской тройки, если не учитывать выплаты при увольнении Карлосу Таваресу (Stellantis).

В прошлом году вознаграждение Тавареса, который покинул компанию в декабре, составило $24 млн, а выходное пособие - $12,5 млн.

Гендиректор Ford Motor Co. Джим Фарли получил почти $24,9 млн общей компенсации за 2024 год.

По оценкам GM, в 2024 году среднее вознаграждение работника компании составило $95 111, по сравнению с $91 778 в 2023 году.