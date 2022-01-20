Список самых приглашенных автогонщиков возглавляет Льюис Хэмилтон.

Спорт – это больше не просто спорт, это многомиллионный бизнес, который руководствуется спонсорами и общественными интересами. Это также повышает зарплаты спортсменов, многие из которых зарабатывают неприличные деньги. Какие гонорары получили в этом году лучшие пилоты Королевских гонок, узнало издание Racing News 365 из Нидерландов.

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Для начала отметим, что гонорары пилотов Формула 1 начинаются от 1 миллиона долларов, за исключением молодого Юки Цунода, который подписал контракт с AlphaTauri на 750 000 долларов. При этом его коллега – Пьером Гасли, зарабатывает 5 миллионов долларов, выступая за ту же команду. Даже младший Шумахер, который в этом году впервые выступал в Формула 1, получил миллион – это должно быть довольно оскорбительно для Цуноды.

Хотя Хэмилтону не удалось в этом году получить очередной титул чемпиона, по уровню гонораров он все еще безоговорочный лидер. Хэмилтон в этом году заработал 40 миллионов долларов, без учета бонусов за производительность и доходов от личных спонсоров. А эта часть может быть даже больше основного гонорара. Макс Ферстаппен, который и отобрал у британца нынешнюю победу, получил 25 миллионов долларов. А следом за ним идет Фернандо Алонсо с чеком на 20 миллионов.

Валттери Боттас, который в этом году сменил команду Mercedes на Alfa Romeo, зарабатывает в новой конюшне столько же, сколько и в предыдущей – 10 миллионов долларов. Джордж Рассел заменил его в Mercedes, причем обходится команде дешевле – в 4 миллиона долларов. В списке Racing News 365 представлена информация о 20 пилотах, вместе они заработали почти 200 миллионов долларов.

Фото: названы гонорары пилотов 1 / Autoevolution