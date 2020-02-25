Обещанной эвакуации за 1-2 минуты на практике добиться очень трудно.

Закупленные для скоростной очистки улиц Киева от неправильно запаркованных автомобилей эвакуаторы с вилочным захватом колес оказались не слишком быстрыми. Пользователь Фейсбук снял процесс загрузки такой техникой внедорожника Volkswagen Touareg.

Автомобиль-эвакуатор не с первого раза смог захватить колеса "Туарега", для этого грузовику пришлось несколько раз менять свое положение относительно нарушителя. Ведь для того, чтобы не повредить дорогой автомобиль, нужно очень точно настроить "вилы" и подсунуть их под все 4 колеса. А для этого надо, чтобы эвакуатор стоял четко параллельно нарушителю. Пока работники эвакуации добились идеального захвата колес, прошло целых семь минут. Примерно за такое же время эвакуируют машину и обычным манипулятором-краном.

Смотрите видео работы вилочного эвакуатора в Киеве:

Напомним, что в Киеве эвакуатор забрал автомобиль с детьми.