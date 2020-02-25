Обіцяної евакуації за 1-2 хвилини на практиці добитися дуже важко.

Закуплені для швидкісного очищення вулиць Києва від неправильно запаркованих автомобілів евакуатори з вилковим захопленням коліс виявились не надто швидкими. Користувач Фейсбук зафільмував процес завантаження такою технікою позашляховика Volkswagen Touareg.

Автомобіль-евакуатор не з першого разу зміг захопити колеса "Туарега”, для цього вантажівці довелось кілька разів змінювати своє положення відносно порушника. Адже для того, щоб не пошкодити дорогий автомобіль, потрібно дуже точно налаштувати “вила” та підсунути їх під усі 4 колеса. А для цього треба, щоб евакуатор стояв чітко паралельно порушнику. Поки працівники евакуації добилися ідеального захоплення коліс, пройшло цілих сім хвилин. Приблизно за такий самий час евакуйовують машину і звичайним маніпулятором-краном.

Дивіться відео роботи вилкового евакуатора в Києві:

Нагадаємо, що в Києві евакуатор забрав автомобіль з дітьми.