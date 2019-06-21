Мопеды и скутеры – очень удобные для города транспортные средства. Конечно, есть у них и свои недостатки, но с точки зрения скорости передвижения, маневренности и экономичности равных им не найти.

Подержаний скутер – одно из самых дешевых транспортных средств. За 300-500 долларов можно легко найти относительно “живой” экземпляр, который с легкостью откатает один или несколько сезонов. Содержание скутера сложно назвать затратным. Дорогие ремонты могут потребоваться разве что в случае ДТП или серьезной поломки двигателя. Цены на расходные материалы – тормозные колодки, ремни вариатора, свечи и прочую мелочевку владельцам автомобилей покажутся просто смешными.

Япония рулит

В ценовой категории 300-500 долларов представлены и старые советские мотоциклы. Они будут интересны отдельной категории водителей – любителям все делать своими руками. Эта техника постоянно требует ремонта и обслуживания, а потому для утилитарной эксплуатации не подходит вовсе.

Советская техника тоже представлена в ценовом сегменте 300-500 долларов. Но для утилитарной эксплуатации она не подходит

Китайские скутеры более надежны и вполне подходят для каждодневной эксплуатации. Большинство из них имеет рабочий объем более 50 кубических сантиметров, и формально считаются мотоциклами.

Китайские скутеры часто являются копией известных японских моделей, но технических проблем своему владельцу они доставляют больше, чем старые “японцы”

Главная беда практически всех китайцев – подбор запчастей. Сами детали для них недорогие, но вот выбрать нужную можно, только сняв со скутера образец. Есть также и проблемы с сервисом – далеко не все мото-СТО берутся за обслуживание и ремонт китайской техники.

Yiben 150

Китайский Yiben 150 в относительно неплохом состоянии стоит около 500 долларов. Это достаточно надежная техника и для каждодневной эксплуатации она вполне пригодна. Но с подбором запчастей, как и у всех китайцев, практически всегда возникают проблемы.

Японские скутеры даже в почетном возрасте сохранят свою надежность и долговечность

Классические Honda Dio, Yamaha Jog, Suzuki Lets и иже с ними ,в силу почетного возраста, пребывают в совершенно разном техническом состоянии. Но в целом это очень простая, надежная и экономичная техника, способная служить очень долго. Выбирая японский скутер, можно не сильно утруждать себя, выискивая отличия между моделями и производителями. Просто берите тот, который нравится больше.

Honda Dio и Honda Tact считаются классикой. Это самые надежные и самые популярные скутеры – на их основе сделано много успешных моделей. Они в свое время задали моду в классе, которая держится до сих пор. За 300-500 долларов можно купить скутер в неплохом таежническом состоянии. Содержание вовсе не разорительно – запчасти относительно дешевые, с наличием проблем нет, да и починить его, если что, смогут в любом гараже.

Дела формальные

Скутеры и мопеды, как и мотоциклы, требуют регистрации в Сервисных центрах МВД. Для этого нужен техпаспорт (если скутер уже был зарегистрирован в Украине) или пакет документов для первой регистрации.

Мопеды и скутеры подлежат обязательной регистрации

Также для законного управления скутером необходима категория А1. Для тех, кто уже имеет “права” не легковой автомобиль или мотоцикл придется сдать только экзамен по вождению. Теоретический экзамен засчитывается автоматически.

Безопасность

Обязательным элементом безопасности является шлем. Без него ездить нельзя. Также желательно иметь подходящую обувь и перчатки. Полным комплектом мотоэкипировки водители скутеров пользуются крайне редко.

Шлем – обязательный элемент безопасности

Скутер дает непередаваемое ощущение свободы и маневренности, особенно остро это ощущается в пробках. Но важно помнить негласное правило – никогда не ехать быстрее потока больше чем на 20 км/ч. Все дело в том, что мотоциклисты и водители скутеров, подобно вампирам, “в зеркалах не отражаются”. Поэтому следует понимать, что впереди едущие водители автомобилей мотоциклистов прсото не видят.

Проблемы

Одна из главных проблем владельцев скутеров – хранение. Для живущих в частном доме, владельцев гаражей и мест на подземном паркинге это проблема несущественная. Но жителям многоэтажек этот вопрос придется как-то решать.

Безопасное хранение – одна из главных проблем владельцев скутеров

Вторая проблема – погода. Каждый мотоциклист знает прогноз погоды на недели вперед. Многие из них пользуются услугами сайта для виндсерферов, на нем прогноз один из самых точных.

Рекомендации Авто24

Для утилитарной эксплуатации подойдет любой японский скутер в адекватном техническом состоянии. Затраты на эксплуатацию скутера вполне сравнимы со стоимостью передвижения на общественном транспорте, при этом скутер дает намного больше свободы.