Мопеди і скутери – дуже зручні для міста транспортні засоби. Звичайно, є у них і свої недоліки, але з точки зору швидкості пересування, маневреності та економічності рівних їм не знайти.

Бувший у використанні скутер – один з найдешевших транспортних засобів. За 300-500 доларів можна легко знайти відносно "живий" екземпляр, який з легкістю відкатає один або кілька сезонів. Утримання скутера складно назвати витратним. Дорогі ремонти можуть знадобитися хіба що в разі ДТП або серйозної поломки двигуна. Ціни на витратні матеріали – гальмівні колодки, ремені варіатора, свічки та іншу дрібноту власникам автомобілів здадуться просто смішними.

Японія рулить



У ціновій категорії 300-500 доларів представлені і старі радянські мотоцикли. Вони будуть цікаві окремій категорії водіїв – любителям все робити своїми руками. Ця техніка постійно потребує ремонту і обслуговування, а тому для утилітарної експлуатації не підходить зовсім.



Радянська техніка теж представлена в ціновому сегменті 300-500 доларів. Але для утилітарної експлуатації вона не підходить

Китайські скутери більш надійні і цілком підходять для щоденної експлуатації. Більшість з них має робочий об'єм більше 50 кубічних сантиметрів, і формально вважаються мотоциклами.



Китайські скутери часто є копією відомих японських моделей, але технічні проблеми своєму власникові вони приносять більше, ніж старі "японці"

Головна біда практично всіх китайців – підбір запчастин. Самі деталі для них недорогі, але от вибрати потрібну можна тільки знявши зі скутера зразок. Є також і проблеми з сервісом – далеко не всі мото-СТО беруться за обслуговування і ремонт китайської техніки.

Yiben 150

Китайський Yiben 150 у відносно непоганому стані коштує близько 500 доларів. Це досить надійна техніка і для щоденної експлуатації вона цілком придатна. Але з підбором запчастин, як і у всіх китайців, практично завжди виникають проблеми.

Японські скутери навіть в поважному віці збережуть свою надійність і довговічність

Класичні Honda Dio, Yamaha Jog, Suzuki Lets та інші, в силу поважного віку, перебувають в абсолютно різному технічному стані. Але в цілому це дуже проста, надійна і економічна техніка, здатна служити дуже довго. Вибираючи японський скутер, можна не сильно ускладнювати собі життя, вишукуючи відмінності між моделями і виробниками. Просто беріть той, який подобається більше.

Honda Dio і Honda Tact вважаються класикою. Це найбільш надійні та найпопулярніші скутери – на їх основі зроблено багато успішних моделей. Вони свого часу поставили моду в класі, яка тримається до сих пір. За 300-500 доларів можна купити скутер в хорошому технічному стані. Утримання не надто дороге – запчастини відносно дешеві, з наявністю проблем немає, та й полагодити його, якщо що, зможуть в будь-якому гаражі.

Справи формальні

Скутери і мопеди, як і мотоцикли, вимагають реєстрації в Сервісних центрах МВС. Для цього потрібен техпаспорт (якщо скутер вже був зареєстрований в Україні) або пакет документів для першої реєстрації.



Мопеди і скутери підлягають обов'язковій реєстрації

Також для законного управління скутером необхідна категорія А1. Для тих, хто вже має "права” на легковий автомобіль або мотоцикл доведеться здати тільки іспит з водіння. Теоретичний іспит зараховується автоматично.

Безпека

Обов'язковим елементом безпеки є шолом. Без нього їздити не можна. Також бажано мати відповідне взуття і рукавички. Повним комплектом мотоекіпіровки водії скутерів користуються вкрай рідко.

Шолом – обов'язковий елемент безпеки

Скутер дає непередаване відчуття свободи і маневреності, особливо гостро це відчувається в пробках. Але важливо пам'ятати негласне правило – ніколи не їхати швидше потоку більше ніж на 20 км/ч. Вся справа в тому, що мотоциклісти і водії скутерів, подібно вампірам, "в дзеркалах не відображаються". Тому слід розуміти, що водії автомобілів, які їдуть попереду, мотоциклістів просто не бачать.

Проблеми

Одна з головних проблем власників скутерів – зберігання. Для тих, хто живе у приватному будинку, власників гаражів і місць на підземному паркінгу це проблема не суттєва. Але жителям багатоповерхівок це питання доведеться якось вирішувати.

Безпечне зберігання – одна з головних проблем власників скутерів

Друга проблема – погода. Кожен мотоцикліст знає прогноз погоди на тижні вперед. Багато з них користуються послугами сайту для віндсерферів, на ньому прогноз один з найточніших.

Рекомендації Авто24

Для утилітарної експлуатації підійде будь-який японський скутер в адекватному технічному стані. Витрати на експлуатацію скутера цілком можна порівляти з вартістю пересування на громадському транспорті, при цьому скутер дає набагато більше свободи.