Со 2 марта услуга обмена национального водительского удостоверения на такое же украинское предоставляется в Братиславе.

Услугу обмена начали предоставлять в мобильно-технических комплексах ГП "Документ" еще и в Словакии. По состоянию на сейчас обмен водительского удостоверения можно осуществить также в Польше и Чехии. Таким образом, это уже третья страна, где можно обменять просроченное национальное водительское или старое на новое или в случае смены анкетных данных — фамилии, имени, отчества.

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Адрес, по которому работают мобильные программно-технические комплексы ГП "Документ": Братислава, 821-09, Mlynské nivy 5A (территория автостанции -1 этаж ТЦ "Nivy centrum").

Следует искать брендированные белые бусы «Паспортного сервиса». С адресами всех центров ГП «Документ», предоставляющих услуги, в том числе в шести европейских городах за рубежом, можно ознакомиться на официальном сайте. Прием граждан осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке "живой" очереди.

График работы мобильных программно-технических комплексов в Братиславе: понедельник - суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени; воскресенье – выходной. Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник — пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени; воскресенье и понедельник – выходные.

Что еще стоит знать об обмене водительского удостоверения в Братиславе?

Услуга обмена водительского удостоверения предоставляется, когда у лица есть физический документ и оставляет его сотруднику ГП «Документ». За рубежом пока не предоставляется услуга восстановления украинского водительского удостоверения в случае потери или кражи. Но такую услугу можно получить на территории Украины в 148 сервисных центрах МВД или заказать через электронный кабинет водителя.

Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика – «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Алгоритм обмена украинского водительского удостоверения на украинское в Словакии: лицо обращается в ГП «Документ» и предоставляет полный пакет документов, его фотографируют и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, отправляют заявку в Украину, где ее рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки, то есть одобрения процедуры обмена водительского удостоверения, в Братиславе отпечатывают на специальном бланке новый документ для лица, а старый изымают.

Сервисные центры МВД в Украине делают все возможное, чтобы прорабатывать заявки в день обращения граждан. Но случаются обстоятельства, когда обработка невозможна. Например, во время воздушной тревоги на территории Украины обработка заявок не проводится.