Із 28 лютого українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Чехії. Послугу почали надавати за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів ДП «Документ» у місті Прага.

Обмін посвідчення водія здійснюється, коли в особи є фізичний документ, який вилучається співробітником ДП «Документ». За кордоном послуга відновлення українського посвідчення водія поки не надається.

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Знаходяться такі мобільні програмно-технічні комплекси за адресою:

Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ «Kotva»). Із адресами усіх центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які надають послуги можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства. Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку «живої черги».

Графік роботи центрів: понеділок — субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом; неділя — вихідний. Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок — п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом; неділя та понеділок — вихідні.

Коли актуальна послуга обміну посвідчення водія?

закінчився термін дії посвідчення водія — переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки (обмін відбувається без складання іспитів за умови наявності протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);

у водія змінились паспортні дані — змінилось ім’я або прізвище — переважно актуально для осіб, які вийшли заміж або навпаки та змінили прізвище;

посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються;

за бажанням власника отримати посвідчення сучасного зразка.

Раніше така ж послуга обміну українського посвідчення водія на українське була доступна тільки в Польщі. За два неповних місяці 2023 року у 4 центрах там уже обміняли 3 445 посвідчень водія і попит на отримання такої послуги не спадає, тому було підписано узгоджені рішення, які дозволяють розширити географію надання послуги через центри Паспортного сервісу.

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Як відбувається обмін посвідчення водія?

Обмін посвідчень водія у ДП «Документ» в Чехії відбувається за таким же алгоритмом, як у Польщі: співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, тобто, схвалення процедури обміну посвідчення водія, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ для особи, а старий вилучають.

Загально — готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, якщо не виникли в Україні обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Наприклад, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України опрацювання заявок не проводиться.

У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Законодавство України передбачає строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія.