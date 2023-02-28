С 28 февраля украинцы могут обменять национальное водительское удостоверение в Чехии. Услугу начали предоставлять с помощью мобильных программно-технических комплексов ГП «Документ» в Праге.

Обмен водительского удостоверения осуществляется, когда у лица есть физический документ, изымаемый сотрудником ГП «Документ». За рубежом услуга восстановления украинского водительского удостоверения пока не предоставляется.

Читайте также: В Чехии снова будут выпускать мотоциклы под брендом Praga

Находятся следующие мобильные программно-технические комплексы по адресу:

Прага, 110-00, Námestie Republiky 656/8 (паркинг ТЦ "Kotva"). С адресами всех центров обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые предоставляют услуги, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия. Обслуживание производится как по предварительной записи, так и в порядке «живой очереди».

График работы центров: понедельник - суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени; воскресенье – выходной. Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник — пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени; воскресенье и понедельник – выходные.

Когда актуальна услуга обмена водительского удостоверения?

закончился срок действия водительского удостоверения — преимущественно актуально для выданных впервые удостоверений, так как у них срок действия 2 года (обмен происходит без сдачи экзаменов при наличии в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения);

у водителя изменились паспортные данные - изменилось имя или фамилия - преимущественно актуально для лиц, которые вышли замуж или наоборот и сменили фамилию;

удостоверение затерлось и надписи на нем больше не читаются;

по желанию владельца получить удостоверение современного образца.

Ранее такая же услуга обмена украинского водительского удостоверения на украинское была доступна только в Польше. За два неполных месяца 2023 года в 4 центрах там уже обменяли 3 445 водительских удостоверений и спрос на получение такой услуги не спадает, поэтому были подписаны согласованные решения, позволяющие расширить географию предоставления услуги через центры Паспортного сервиса.

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика – «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Как происходит обмен водительских прав?

Обмен водительских удостоверений в ГП «Документ» в Чехии происходит по такому же алгоритму, как в Польше: сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД . В случае успешного рассмотрения заявки, то есть одобрения процедуры обмена водительского удостоверения, за рубежом отпечатывают на специальном бланке новый документ для лица, а старый изымают.

Общее — готовое водительское удостоверение можно забрать в день обращения, если не возникли в Украине обстоятельства непреодолимой силы, когда обработка невозможна. Например, во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы на территории Украины обработка заявок не проводится.

В случае, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос. Законодательство Украины предусматривает срок в 5 дней на изготовление нового водительского удостоверения.