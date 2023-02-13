У Чехії реанімують бренд Praga. Тепер і для випуску мотоциклів – Praga.

Компанія Praga, яка нещодавно представила гіперкар Bohema, додала у своє портфоліо ретромотоцикл ZS 800, сучасну інтерпретацію моделі BD 500 кінця 20-х років минулого століття, розповів АutoСonsulting.

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У конструкції байка використовуються дюраль, сталь, титан та вуглепластик. Двигун запозичений у Kawasaki W800: це агрегат об'ємом 773 кубічних сантиметри, що розвиває 50 кінських сил і 65 Нм обертального моменту.

Зараз чеська фірма Praga більше відома як творець гоночних машин, у тому числі гіперкара Bohema. Хоча були в її історії та мотоцикли. Після придбання мотоциклетного бізнесу ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk) у 1929 році Praga випустила модель BD 500. За нею була BC 350, але вже в 1933-му виробництво обох згорнули.

Наступні мотоцикли під брендом Praga з'явилися на стику тисячоліть. Це були ендуро ED 250 і ED 610. Тепер компанія вирішила повернутися до витоків і випустити сучасну версію BD 500. Ретробайк ZS 800 вийде в кількості 28 штук і коштуватиме 86 тисяч євро. Не лякайтесь, цьому є пояснення від його розробників.

Наприклад, рама мотоцикла зроблена з «хромолі», випускна система – з титану (важить лише 4,8 кг), а колеса – з вуглеволокна. Крім цього, Praga використала авіаційний дюраль. Витончена вилка-гірдер оснащена регульованим амортизатором Öhlins TTX22 з пружиною титану, причому ще один демпфер TTX1Air встановлений під сидінням.

На ZS 800 стоять інтегровані в колеса гідравлічні барабанні гальма та двигун від Kawasaki W800. Двоциліндровий рядний двигун об'ємом 773 кубічні сантиметри видає 50 кінських сил (65 Нм).

Не знаємо, чи переконало це все, що 86 000 евро, той мотоцикл й справді коштує, але то вже справа потенційних покупців.