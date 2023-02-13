В Чехии реанимируется бренд Praga. Теперь и для выпуска мотоциклов – Praga.

Компания Praga, недавно представившая гиперкар Bohema, добавила в свое портфолио ретромотоцикл ZS 800, являющийся современной интерпретацией модели BD 500 конца 20-х годов прошлого века, сообщили в АutoСonsulting.

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В конструкции байка используются дюраль, сталь, титан и углепластик. Двигатель заимствован у Kawasaki W800: это агрегат объемом 773 кубических сантиметра, развивающий 50 лошадиных сил и 65 Нм крутящего момента.

Сейчас чешская фирма Praga больше известна как создатель гоночных машин, в том числе гиперкара Bohema. Хотя были в ее истории и мотоциклы. После покупки мотоциклетного бизнеса ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk) в 1929 году Praga выпустила модель BD 500. За ней была BC 350, но уже в 1933 году производство обоих свернули.

Следующие мотоциклы под брендом Praga появились на стыке тысячелетий. Это были эндуро ED 250 и ED 610. Теперь компания решила вернуться к истокам и выпустить современную версию BD 500. Ретробайк ZS 800 выйдет в количестве 28 штук и обойдется в 86 тысяч евро. Не пугайтесь, на это есть объяснение его разработчиков.

К примеру, рама мотоцикла сделана из «хромоли», выпускная система – из титана (весит всего 4,8 кг), а колеса – из углеволокна. Помимо этого, Praga использовала авиационный дюраль. Изящная вилка-гирдер оснащена регулируемым амортизатором Öhlins TTX22 с пружиной титана, причем еще один демпфер TTX1Air установлен под сиденьем.

На ZS 800 стоят встроенные в колеса гидравлические барабанные тормоза и движок от Kawasaki W800. Двухцилиндровая строка объемом 773 кубических сантиметра выдает 50 лошадиных сил (65 Нм).

Не знаем, убедило ли это все, что 86 000 евро, тот мотоцикл стоит, но это уже дело потенциальных покупателей.