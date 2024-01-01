Сложно рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 39% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (324 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (76 ед.). Третий по популярности - Toyota Yaris Cross (62 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion (57 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 ед.) и Toyota Camry (37 ед.).