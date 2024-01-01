Складно рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні

Toyota RAV-4 гібрид
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У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 39% більше, ніж торік.
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Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (324 од.). Другий результат у Nissan Qashqai (76 од.). Третій за популярністю - Toyota Yaris Cross (62 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion (57 од.) Також у лідерській трійці: Toyota Prius (52 од.) та Toyota Camry (37 од.).