Продажі електромобілів в ЄС суттєво знижуються, а гібридів - ростуть

В Німеччині частка продажів електромобілів знизилась на 36,8% до 30 762 проданих одиниць у липні 2024 року, порівняно з 48 682 екземплярами, реалізованих за аналогічний період 2023 року.

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Як передає Carscoops, кількість проданих електромобілів також впала на інших важливих ринках, включаючи Фінляндію (-21,3%), Ірландію (-24,9%), Швецію (-14,9%) та Австрію (-11,7%).

Водночас продажі гібридів зросли на 25,7%. Тепер на гібриди припадає 32% ринку нових автомобілів у Європі, що є значним зростанням порівняно з 25,5% у липні минулого року. Однак, цікаво, що продажі плагін-гібридів (PHEV) продовжують падати.

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Дані ACEA показують, що минулого місяця вони впали на 14,1% з 57 679 проданими одиницями, що становить 6,8% від загального обсягу продажів нових автомобілів.

Варто також зазначити, що продажі класичних бензинових та дизельних автівок також падають. У липні продажі нових бензинових автомобілів впали на 7%, що наразі становить 33,4% ринку, тоді як продажі дизельних автомобілів впали на 10,1% і становлять 12,6% від усіх продаваних автомобілів.