Сезонная смена шин – хороший повод увидеть то, что скрыто от глаз владельца колесами. Авто24 подскажет, как эффективно использовать эту возможность и провести экспресс-диагностику “передка”.

Конечно, диагностику ходовой должны делать специалисты во время планового ТО. Но бывает оно не так уж и часто (каждые 10 – 15 тыс. км), а кроме того, отечественные условия щедры на нештатные сюрпризы для авто: разбитые и неубранные дороги, лед, реагенты и песок зимой, пыль и камни летом.

После демонтажа колеса открывается вид на часть подвеси и колесный тормозной механизм – удобный случай проконтролировать их состояние.

Имейте в виду, что времени у вас будет мало – мастера шиномонтажа обычно спешат и не позволят вам надолго зависать возле “разутой” машины, поэтому приготовьте список того, что нужно увидеть, и разберитесь с их цифровыми параметрами. Мы поможем вам в этом.

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Колодки тормозов . Оцените, во-первых, их толщину, а во-вторых, равномерность износа. У некоторых моделей авто можно рассмотреть резиновые пыльники направляющих пальцев колодок.

Тормозные диски. Понять степень их износа можно по высоте буртика, который образовывается по внешнему периметру диска. Хотя автопроизводитель указывает предельно малую толщину собственно диска.

Шланги тормозов. На резине шлангов гидропривода тормозов не должно быть трещин, потертостей, и потеков жидкости. Убедитесь, что шланги правильно зафиксированы на своих местах – в противном случае резина может протереться о колесо и машина останется без тормозов.

При сезонной смене колес можно замерять толщину тормозного диска, главное – сделать это так, чтобы не мешал пресловутый буртик.

Трубки. Иногда около колес можно увидеть тонкие металлические трубки – топливопровода и гидропривода тормозов. На них не должно быть ни коррозии, ни следов потения жидкостью.

Пыльники шарниров – заранее изучите, сколько их на вашей машине и как они должны выглядеть в исправном состоянии. У каждого переднего колеса их как минимум два (шаровая опора и наконечник рулевой тяги), но бывает до шести на каждую сторону. Два самых крупных – это гофры приводных валов (ШРУСов), и если вовремя не заметить порыва на них, можно доездиться до преждевременной замены “гранаты”, которая и сама дорогая, и замена ее недешева.

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Чистота амортизатора . Следы потения на цилиндрическом корпусе амортизатора в принципе допустимы, но только если они не обильны. Жирный налет с налипшей грязью – сигнал к скорой, а то и неотложной замене узла.

Пружины подвески. У многих современных автомобилей пружины имеют ограниченный срок службы, поэтому проверьте, не сломаны ли они. Не всегда это удается понять без подъемника, но попробовать стоит.

Визуальный контроль амортизаторов наименее целесообразен – точный результат дает только специальный стенд, а вот поломанную пружину только так и можно выявить.

Отбойники подвески . Резиновые (черные) или полиуретановые (обычно желтых тонов) подушки сво временем разрушаются, сминаются или теряются вовсе.

Подкрылки. Вкладыши крыльев у некоторых современных автомобилей могут быть изготовлены из мягкого ворсистого материала – проверьте, не раскис ли он и не потерял ли форму. А жесткие пластиковые вкладыши в крыльях просто трескаются и ломаются. Накануне зимы это особенно нехорошо.

Коррозия. Самое неприятное, что вы можете увидеть в колесной арке – это коррозия металла. Ищите ее прежде всего на кромках выреза крыла, в местах крепления мелких деталей, внизу колесной арки и в ее глубине на стыках деталей кузова.

Рекомендации Авто24

Раз уж мы заговорили о совмещении нескольких операций, обратите внимание на предложения некоторых фирменных дилерских центров. Довольно часто они, чтобы привлечь сторонних клиентов, объявляют сезонные акции по комплексному обслуживанию ходовой части. Например, вместе с заменой резины бывает можно получить безплатную диагностику ходовой, проверку углов установки колес и т.п. Цена такого комплекса услуг бывает очень интересной, а качество – как ни крути, на уровне официального сервиса.

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