Сезонная смена шин – хороший повод увидеть то, что скрыто от глаз владельца колесами. Авто24 подскажет, как эффективно использовать эту возможность и провести экспресс-диагностику “передка”.
Конечно, диагностику ходовой должны делать специалисты во время планового ТО. Но бывает оно не так уж и часто (каждые 10 – 15 тыс. км), а кроме того, отечественные условия щедры на нештатные сюрпризы для авто: разбитые и неубранные дороги, лед, реагенты и песок зимой, пыль и камни летом.
После демонтажа колеса открывается вид на часть подвеси и колесный тормозной механизм – удобный случай проконтролировать их состояние.
Имейте в виду, что времени у вас будет мало – мастера шиномонтажа обычно спешат и не позволят вам надолго зависать возле “разутой” машины, поэтому приготовьте список того, что нужно увидеть, и разберитесь с их цифровыми параметрами. Мы поможем вам в этом.
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- Колодки тормозов. Оцените, во-первых, их толщину, а во-вторых, равномерность износа. У некоторых моделей авто можно рассмотреть резиновые пыльники направляющих пальцев колодок.
- Тормозные диски. Понять степень их износа можно по высоте буртика, который образовывается по внешнему периметру диска. Хотя автопроизводитель указывает предельно малую толщину собственно диска.
- Шланги тормозов. На резине шлангов гидропривода тормозов не должно быть трещин, потертостей, и потеков жидкости. Убедитесь, что шланги правильно зафиксированы на своих местах – в противном случае резина может протереться о колесо и машина останется без тормозов.
При сезонной смене колес можно замерять толщину тормозного диска, главное – сделать это так, чтобы не мешал пресловутый буртик.
- Трубки. Иногда около колес можно увидеть тонкие металлические трубки – топливопровода и гидропривода тормозов. На них не должно быть ни коррозии, ни следов потения жидкостью.
- Пыльники шарниров – заранее изучите, сколько их на вашей машине и как они должны выглядеть в исправном состоянии. У каждого переднего колеса их как минимум два (шаровая опора и наконечник рулевой тяги), но бывает до шести на каждую сторону. Два самых крупных – это гофры приводных валов (ШРУСов), и если вовремя не заметить порыва на них, можно доездиться до преждевременной замены “гранаты”, которая и сама дорогая, и замена ее недешева.
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- Чистота амортизатора. Следы потения на цилиндрическом корпусе амортизатора в принципе допустимы, но только если они не обильны. Жирный налет с налипшей грязью – сигнал к скорой, а то и неотложной замене узла.
- Пружины подвески. У многих современных автомобилей пружины имеют ограниченный срок службы, поэтому проверьте, не сломаны ли они. Не всегда это удается понять без подъемника, но попробовать стоит.
Визуальный контроль амортизаторов наименее целесообразен – точный результат дает только специальный стенд, а вот поломанную пружину только так и можно выявить.
- Отбойники подвески. Резиновые (черные) или полиуретановые (обычно желтых тонов) подушки сво временем разрушаются, сминаются или теряются вовсе.
- Подкрылки. Вкладыши крыльев у некоторых современных автомобилей могут быть изготовлены из мягкого ворсистого материала – проверьте, не раскис ли он и не потерял ли форму. А жесткие пластиковые вкладыши в крыльях просто трескаются и ломаются. Накануне зимы это особенно нехорошо.
- Коррозия. Самое неприятное, что вы можете увидеть в колесной арке – это коррозия металла. Ищите ее прежде всего на кромках выреза крыла, в местах крепления мелких деталей, внизу колесной арки и в ее глубине на стыках деталей кузова.
Рекомендации Авто24
Раз уж мы заговорили о совмещении нескольких операций, обратите внимание на предложения некоторых фирменных дилерских центров. Довольно часто они, чтобы привлечь сторонних клиентов, объявляют сезонные акции по комплексному обслуживанию ходовой части. Например, вместе с заменой резины бывает можно получить безплатную диагностику ходовой, проверку углов установки колес и т.п. Цена такого комплекса услуг бывает очень интересной, а качество – как ни крути, на уровне официального сервиса.
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