Сезонна зміна шин – гарний привід побачити те, що приховано від очей власника колесами. Авто24 підкаже, як ефективно скористатися цією можливістю та провести експрес-діагностику.

Звичайно, діагностику ходової повинні робити фахівці під час планового ТО. Однак буває воно не так вже й часто (кожні 10 – 15 тис. км), а крім того, вітчизняні умови щедрі на позаштатні сюрпризи для авто: розбиті й неприбрані дороги, лід, реагенти і пісок взимку, пил і камені влітку.



Після демонтажу колеса відкривається для огляду частина підвіски і колісний гальмівний механізм – зручна можливість проконтролювати їхній стан.

Майте на увазі, що часу у вас буде мало – майстри шиномонтажу зазвичай поспішають і не дозволять вам надто довго зависати біля "роззутої" машини, тому підготуйте список того, що треба побачити, і розберіться з їхніми цифровими параметрами. Ми допоможемо вам у цьому.

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Гальмівні колодки. Оцініть, по-перше, їхню товщину, а по-друге, рівномірність зносу кожної колодки в парі. У деяких моделей авто можна розглянути гумові пильовики напрямних пальців колодок.

Гальмівні диски. Зрозуміти ступінь їх зносу можна за висотою буртика, який утворюється по зовнішньому периметру диска. Хоча автовиробник вказує гранично малу товщину власне диска.

Гальмівні шланги. На гумі шлангів гідроприводу гальм не повинно бути тріщин, потертостей, і патьоків рідини. Переконайтеся, що шланги правильно зафіксовані на своїх місцях – в іншому випадку гума може протертися об колесо і машина залишиться без гальм.



Під час сезонної зміни коліс можна заміряти товщину гальмівного диска, головне – зробити це так, щоб не заважав горезвісний буртик.

Трубки. Деколи біля коліс можна побачити тонкі металеві трубки – паливопроводу і гідроприводу гальм. На них не повинно бути ні корозії, ні слідів потіння рідиною.

Пильники шарнірів. Заздалегідь вивчіть, скільки їх на вашій машині і який вигляд вони повинні мати в справному стані. У кожного переднього колеса їх як мінімум два (кульова опора і наконечник рульової тяги), але буває до шести на кожну сторону. Два найбільших – це гофри приводних валів (ШРУСів), і якщо вчасно не помітити порив на них, можна доїздитись до передчасної заміни "гранати", яка й сама дорога, і заміна її недешева.

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Чистота амортизатора. Сліди потіння на циліндричному корпусі амортизатора в принципі допустимі, але тільки якщо вони не сильні. Жирний наліт з налиплим брудом – сигнал до невідкладної заміни вузла.

Пружини підвіски. У багатьох сучасних автомобілів пружини мають обмежений термін служби, тому перевірте, чи не зламані вони. Не завжди це вдається зрозуміти без підйомника, але спробувати варто.



Візуальний контроль амортизаторів найменш доцільний – точний результат дає тільки спеціальний стенд, а ось поламану пружину тільки так і можна виявити.

Відбійники підвіски. Гумові (чорні) або поліуретанові (зазвичай жовтих тонів) подушки з часом руйнуються, мнуться або губляться зовсім.

Підкрилки. Вкладиші крил у деяких сучасних автомобілів можуть бути виготовлені з м'якого ворсистого матеріалу – перевірте, чи не розкис він та чи не втратив форму. А жорсткі пластикові вкладиші в крилах просто тріскаються і ламаються. Напередодні зими це особливо погано.

Корозія. Найнеприємніше, що ви можете побачити в колісній арці – це корозія металу. Шукайте її перш за все на краях вирізу крила, в місцях кріплення дрібних деталей, внизу колісної арки і в її глибині на стиках деталей кузова.

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Якщо вже ми заговорили про поєднання декількох операцій, зверніть увагу на пропозиції фірмових дилерських центрів. Досить часто вони, щоб залучити сторонніх клієнтів, оголошують сезонні акції з комплексного обслуговування ходової частини. Наприклад, разом із заміною гуми можна отримати безкоштовну діагностику ходової, перевірку кутів установки коліс і т. п. Ціна такого комплексу послуг буває дуже цікавою, а якість – як не крути, на рівні офіційного сервісу.

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