Такой вот подарок мужчинам на 8 марта...

Компания Netflix анонсировала выход документального сериала о Формуле 1 под названием Drive to Survive. Его премьера состоится 8 марта.

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История сериала охватывает лишь один сезон – 2018 года. В документалке покажут жизнь команд, пилотов и легендарных личностей чемпионата мира, а также все, что происходит "за кулисами" Королевских гонок, то есть в паддоке. Продюсером ленты выступил Джеймс Риз, который работал над документальным фильмом "Сенна" о легендарном гонщике.

Тем же, кто хочет заглянуть в историю гонки Формула 1 немного, можно посмотреть сериал Grand Prix Driver от Amazon, который рассказывает о подготовке команды McLaren к сезону 2017 года. Заслуживает внимания поклонников и документальная лента "Ferrari: Гонка за бессмертие" (Ferrari: Race to Immortality), в котором рассказывается о событиях 1950 года, когда итальянская марка впервые приняла участие в Формуле-1.

К слову, в ближайшее время должны выйти еще три интересные картины: фильмы о Кэролле Шелби, Энцо Феррари и Джоне ДеЛориане.

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