Такий от подарунок чоловікам на 8 березня...

Компанія Netflix анонсувала вихід документального серіалу про Формулу 1 під назвою Drive to Survive. Його прем'єра відбудеться 8 березня.

Також цікаво: Відео: BMW X1 виявився вбивцею пішоходів

Історія серіалу охоплює лише один сезон – 2018 року. У документалці покажуть життя команд, пілотів і легендарних особистостей чемпіонату світу, а також все, що відбувається “за кулісами” Королівських перегонів, тобто у паддоку. Продюсером стрічки виступив Джеймс Різ, котрий працював над документальним фільмомо “Сенна” про легендарного гонщика.

Тим же, хто хоче зазирнути в історію перегонів Формула 1 трохи далі, можна переглянути серіал Grand Prix Driver від Amazon, котрий розповідає про підготовку команди McLaren до сезону 2017 року. Заслуговує уваги шанувальників і документальна стрічка “Ferrari: Гонка до безсмертя” (Ferrari: Race to Immortality), у якому розповідається про події 1950 років, коли італійська марка вперше взяла участь у Формулі-1.



До слова, найближчим часом мають вийти ще три гідні уваги картини: фільми про Керолла Шелбі, Енцо Феррарі та Джона Делоріана.

Також цікаво: Якщо вгадаєте, коли машина потоне під кригою – отримаєте 1500 доларів