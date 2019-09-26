Способов занять свободное время в пути – бесчисленное количество. Хотя вариант баварцев, несомненно, один из самых приятных.

Если что-то попало в Интернет – это уже не уничтожить, поэтому, несмотря на то, что BMW удалила скандальный ролик со своих ресурсов, видео все еще можно посмотреть на частных каналах.

Смотрите также: Посмотрите, как справляется с машиной безрукий дрифтер (видео)

Не так давно Сеть всколыхнула ситуация из категории “18+”, которая развернулась вокруг видео для взрослых, снятого в Tesla, которая двигалась на автопилоте. Сенсацию не обошел вниманием сам Илон Маск, заявив, что сюжет того видео – прекрасный пример еще одного преимущества автопилота его фирмы, о котором он должен был бы и сам подумать раньше.

Возможно, все это вдохновило баварцев создать свой рекламный шедевр с “горячим” сюжетом. “Новые мгновения наслаждения. Будущее автомобилей. Автономное управление BMW”, – так подписали короткометражку авторы. Видео было размещено на официальной странице баварского автопроизводителя в Twitter. И хотя откровенных сцен в ролике нет, видео получило негативную оценку общественности. Люди считают его безвкусицей и указывают на безответственное поведение героев. И почему-то совсем никого не волнует тот факт, что пассажиры беспилотника BMW iNEXT не пристегнуты ремнями безопасности.

Приняв во внимание критику, BMW оперативно очистила свою страницу от скандального видео, но Интернет все “помнит”.

Смотрите также: Видео: блогер приобрел автомобиль люкс-класса за 30 тысяч гривен, но радость была недолгой