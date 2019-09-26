Способів зайняти вільний час в дорозі – незлічена кількість. Хоча варіант баварців, поза сумнівом, один з найприємніших.

Якщо щось потрапило в Інтернет – це вже не знищити, тож незважаючи на те, що BMW видалила скандальний ролик зі своїх ресурсів, відео усе ще можна переглянути на приватних каналах.

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Не так давно Мережу сколихнула ситуація з категорії “18+”, яка розгорнулась довкола відео для дорослих, знятого в Tesla, що рухалась на автопілоті. Сенсацію не обійшов увагою сам Ілон Маск, заявивши, що сюжет того відео – чуовий приклад ще однієї переваги автопілота його фірми, про який він мав би й сам подумати раніше.

Можливо, усе це надихнуло баварців створити свій рекламний шедевр з “гарячим” сюжетом. “Нові миті насолоди. Майбутнє автомобілів. Автономне управління BMW”, – так підписали короткометражку автори. Відео було розміщене на офіційній сторінці баварського автовиробника у Twitter. І хоча відвертих сцен у ролику немає, відео отримало негативну оцінку громадськості. Люди вважають його несмаком та вказують на безвідповідальну поведінку героїв. І чомусь зовсім нікого не хвилює той факт, що пасажири безпілотника BMW iNEXT не пристебнуті пасками безпеки.



Прийнявши до уваги критику, BMW оперативно очистила свою сторінку від скандального відео, та Інтернет все “пам’ятає”.

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