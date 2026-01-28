Снег и лед с крыш домов: как обезопасить автомобиль во время оттепели

ФОТО: Фрипик|
Что делать, если авто повредило льдом или снегом
Падение снежных глыб или сосулек с крыш домов может закончиться не только поцарапанной крышей, но и разбитым лобовым стеклом, смятыми стойками или дорогим кузовным ремонтом. В Авто24 разбираются, как минимизировать риски и что делать, если беды избежать не удалось.
Почему оттепель особенно опасна
Во время морозов снег и лед на крышах "держатся" благодаря минусовой температуре. Когда же температура поднимается выше нуля, масса становится тяжелой, мокрой и начинает сдвигаться целыми пластами. Самые опасные зоны - карнизы, водостоки и металлические крыши, где лед отрывается внезапно и без предупреждения.
Где не стоит оставлять авто
- Непосредственно под фасадами зданий. Даже если это удобно, риск здесь максимальный.
- Под балконами и эркерами. Снег может накапливаться локально и падать "точечно".
- Рядом со зданиями без ограждений и предупредительных лент. Если коммунальные службы ничего не обозначили - это не значит, что угрозы нет.
Совет: если нет альтернативы, паркуйтесь не ближе чем за 1,5–2 метра от стены, а лучше - со стороны проезжей части.
Как уменьшить риск повреждений
- Выбирайте открытые площадки. Паркинги без навесов и зданий рядом часто безопаснее "уютных" карманов возле дома.
- Следите за температурой. Резкий переход от мороза до +2...+5 °C - сигнал сменить место стоянки.
- Оценивайте крышу визуально. Если видите нависающие "козырьки" из снега или сосульки - ищите другое место.
- Используйте чехол для авто. Он не спасет от большого льда, но может уменьшить повреждения от мелких обломков и льда.
Поможет ли КАСКО
Полноценное КАСКО обычно покрывает повреждения от падения посторонних предметов, включая снег и лед. Но важно:
- проверить формулировку договора (иногда требуется фиксация события полицией);
- обратить внимание на франшизу;
- соблюсти сроки уведомления страховой.
Без КАСКО ремонт придется оплачивать самостоятельно или искать виновных.
Если снег или лед все же повредили авто
- Зафиксируйте происшествие. Фото, видео, общий план здания и места падения.
- Вызовите полицию или представителей муниципальной службы. Это важно для официального акта.
- Выясните балансодержателя здания. Именно он отвечает за уборку крыши.
- Сохраняйте все документы. Смета ремонта, акты осмотра, заключения СТО.
В случае отказа возмещать убытки вопрос часто решается через суд - и практика показывает, что владельцы авто имеют шансы на компенсацию, если есть доказательства ненадлежащего содержания здания.
Несколько простых правил, которые действительно работают
- Не игнорируйте оградительные ленты и предупредительные таблички.
- В период оттепели меняйте привычные парковочные места.
- Лучше пройтись 2–3 минуты пешком, чем потратить недели и десятки тысяч гривен на ремонт.
Выводснег и лед с крыш - это сезонный, но вполне прогнозируемый риск. Немного внимательности, правильное место парковки и понимание своих прав помогут сохранить автомобиль и нервы во время зимних оттепелей.