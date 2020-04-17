Только для того, чтобы отправить на утилизацию.

Пикапы Chevrolet Silverado оказались под водой в 2018 году, когда грузовой корабль YM Efficiency “растерял” 8 десятков контейнеров.

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Когда машины неожиданно стали субмаринами в июне 2018 года, они были совсем новые. Фотографии от Australian Maritime Safety Authority показывают, во что они превратились за почти два года пребывания в соленой воде Тихого океана.

Australian Maritime Safety Authority обязала владельцев судна YM Efficiency провести очистные работы и достать затопленнные контейнеры, на прошлой неделе работы были начаты. Из глубины около 120 метров достали только 10 из потерянных контейнеров, в двух из них находились пикапы Chevrolet Silverado, которые направлялись из США в Австралию. По приблизительным оценкам, стоимость каждого из них на 2018 год составляла около 150 тысяч австралийских долларов, или 95 тысяч в американских долларах.

Но сейчас они не стоят и сотни долларов. “Очевидно, что падение на глубину 120 метров под воду и жесткое приземление на дно оставило свои следы на автомобилях. К тому же, все окна в автомобилях были опущены, поэтому они были полностью в воде и сгнили”, – говорит Скотт Уилсон из AMSA. “Вонь из этих контейнеров просто ужасная”, – добавил он. Пикапы теперь разберут на детали и отправят их в утиль.

Фото: утонувший груз YM Efficiency / The Drive

Вся операция по подъему и утилизации восьмидесяти контейнеров обойдется владельцу морского транспорта в 15 миллионов австралийских долларов, сообщает The Drive.

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