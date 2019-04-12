Предварительная договоренность на выделение средств для разработки такого проекта достигнута с Европейским инвестиционным банком.

Европейский инвестиционный банк выразил предварительную готовность предоставить грантовую помощь для подготовки ТЭО европейского образца для строительства новой автомагистрали Львов – Мукачево – Ужгород с ответвлением до венгерской границы. Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, сообщает Укравтодор.

Такая дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов – Мукачево до 1 часа 30 минут против нынешних 3 часов 30 минут. Новая автомагистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/час.

Дорога будет сопряжена с венгерской автомагистралью М3 через КПП “Дийда” и словацкой D1 через КПП “Ужгород”.

Напомним, что в Кировоградской области дороги ремонтируют старым асфальтом.