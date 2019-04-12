Попередня домовленість на виділення коштів для розробки такого проекту досягнута з Європейським інвестиційним банком.

Європейський інвестиційний банк висловив попередню готовність надати грантову допомогу для підготовки ТЕО європейського зразка для будівництва нової автомагістралі Львів – Мукачево – Ужгород з відгалуженням до угорського кордону. Про це сьогодні йшлося на робочій зустрічі в Державному агентстві автомобільних доріг України, повідомляє Укравтодор.

Така дорога дозволить скоротити час поїздки за напрямком Львів – Мукачево до 1 години 30 хвилин проти нинішніх 3 годин 30 хвилин. Нова автомагістраль буде розрахована на максимальну швидкість руху 130 км/год.

Дорога буде поєднана з угорською автомагістраллю М3 через КПП «Дийда» і словацькою D1 через КПП «Ужгород».

Нагадаємо, що в Кіровоградській області дороги ремонтують старим асфальтом..