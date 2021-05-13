Компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт.

Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля этого года распределяла в Украине объемы "Роснефти".

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас спросили письма для оформления поставок в российских органах", – сообщил один из респондентов на условиях анонимности.

По его словам, новый оператор не исключает возможность поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты объемом более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов по новому контракту больше, чем ответов", – говорит крупный поставщик объемов "Роснефти".

В "Сокаре" от комментариев отказались.