Компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів "Роснафти" в Україну й підписала відповідний контракт.

Згідно з наявною інформацією, курирувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading. Тим часом, не виключено і роль українського офісу компанії в розподілі й продажу обсягів.

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На цьому тижні представники топ-менеджменту Socar Trading відвідали Київ і провели перемовини з найбільшими контрагентами компанії Proton Energy Group S.A., яка до квітня цього року розподіляла в Україні обсяги "Роснафти".

"Конкретики дуже мало, контрактів немає, але у нас запитали листи для оформлення постачань у російських органах", – повідомив один із респондентів на умовах анонімності.

За його словами, новий оператор не виключає змоги постачань уже в травні, заявляючи про наявність у нього квоти обсягом понад 100 тис. т дизпального і 12 тис. т скрапленого газу. Однак учасникам ринку більш імовірним періодом початку постачань уявляється червень.

"Зараз треба думати про те, як почати в червні. Для подання заявок в російські експортні органи залишається тиждень, а питань щодо нового контракту більше, ніж відповідей", – каже великий постачальник обсягів "Роснафти".

У "Сокар" від коментарів відмовилися.