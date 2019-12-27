Парный дрифт уже никогда не будет таким, как раньше.

Пара друзей с горячими головами и сварочным аппаратом соединили между собой два купе BMW 3 Серии E46. Причем один из автомобилей был “праворульним” и водители машин оказались в соседних креслах.

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Ребятам с канала Candy Machine – Джеймсу Дину и Петру Вицеку пришла в голову безумная идея: создать “12-цилиндровый тандемный дрифт-кар”. Ничего удивительного в этом не было бы, если бы не тот факт, что цилиндры разделены между двигателями двух машин, соединенных между собой. Потому что “одна голова хорошо, а две – лучше”.

Пара E46 навсегда срослась между собой, даже колес у них теперь четыре на двоих. Как и 12 цилиндров. Вместе с “внутренними” колесами автомобилей удалили дверцу с водительской стороны. Благодаря такой близости, водитель одной половины автомобиля может управлять соседской, не вставая с места.

Главный вопрос, который поставили перед собой веселые механизаторы: пригодится ли эта вещь для дрифта? Целиком! Для вполне сумасшедшего дрифта.

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