Парний дріфт вже ніколи не буде таким, як раніше.

Пара друзів з гарячими головами та зварювальним апаратом з’єднали між собою два купе BMW 3 Серії E46. Причому один з автомобілів був “праворульним” і водії машин опинились у сусідніх кріслах.

Дивіться також: Nissan GT-R українського тенісиста, прикрашений новорічною гірляндою, став зіркою COUB відео

Хлопцям з каналу Candy Machine – Джеймсу Діну та Пьотру Віцеку спала на думку божевільна ідея: створити “12-циліндровий тандемний дріфт-кар”. Нічого дивного у цьому не було б, якби не той факт, що циліндри розділені між двигунами двох машин, з’єднаних між собою. Тому що “одна голова добре, а дві – краще”.

Пара E46 назавжди зрослась між собою, навіть колісь у них тепер чотири на двох. Як і 12 циліндрів. Разом з “внутрішніми” колесами з автомобілів видалили дверцята з водійського боку. Завдяки такій близькості, водій однієї воловини автомобіля може керувати сусідською, не встаючи з місця.

Головне питання, що поставили перед собою веселі механізатори: чи згодиться ця річ для дріфту? Цілком! Для цілком божевільного дріфту.

Також цікаво: У Стенфорді культовий DeLorean перетворили на електрокар, обладнали автопілотом і запрограмували на фігурний дріфт